楊流昌：台灣政治人物對香港及一國兩制過於汙名化

2019-04-08 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



蔡政府近日強力批判一國兩制及中聯辦在香港扮演的角色，香港中聯辦台務部部長楊流昌今天表示，台灣的政治人物對香港及一國兩制過於汙名化，他也強烈否認高雄市長韓國瑜進入中聯辦時，雙方有談及政治合作。

楊流昌在與台灣媒體交流時，做上述表示。他指出，外界有人形容「今日香港就是明日台灣」，他去過幾十次台灣，台灣有好山好水以及濃厚的人情味，與台灣相比，香港也挺好的，有好吃的好喝的，民眾也很有文化、講禮貌，錢也很好掙（賺），他希望政治人物不要汙名化香港，把香港說得好像活不下去了，如今的香港和澳門都是國際大都市，不僅錢賺得多，澳門政府還發錢給民眾。

楊流昌說，兩岸同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根與歸宿，中華文化也是沒有政治的，例如他姓楊，「蔡小姐姓蔡、李登輝姓李」，如果這也要搞政治化、去中華文化，那麼姓氏要怎麼去？

對於陸委會呼籲高雄市長韓國瑜說明進入中聯辦時，是否有與陸方官員談及政治合作的問題，楊流昌則強烈否認，直說這怎麼可能。

民建聯副秘書長洪錦鉉表示，每年向香港政府申請遊行示威的件數達一萬一千八百多件，這還不包括沒申請的，台灣平均兩年辦一次民選首長，香港每年都在選舉，因此香港是一個選舉城市，也是一個示威請願之都，從香港主權回歸之前到現在，香港都是全球最自由的經濟體，他很有把握地預測，粵港澳大灣區只會香港化，香港不會大灣區化。