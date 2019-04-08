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邵子平要告移民署 陸委會：大陸人可依法提行政救濟

2019-04-08 20:01聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

定居北京多年的旅美華僑邵子平因主動申辦大陸身分證被我內政部除籍，日前接受港媒訪問時宣稱，將返台控告移民署違憲，並提出行政救濟。陸委會今晚表示，邵子平已取得中國大陸身分，應以大陸人身分提出入境申請，倘不服內政部行政處分，可依法提出行政救濟。

陸委會表示，經瞭解，邵先生已取得中國大陸身分，爰內政部於108年3月間依「廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點」規定，通報戶政事務所註銷其台灣戶籍，邵先生未來應以中國大陸人民身分依法提出申請，經主管機關許可後始得入境。倘邵先生對內政部所為之行政處分，有所不服，得依訴願法、行政訴訟法提起行政救濟。

依憲法增修條文第11條規定：「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」兩岸條例即依此授權規範兩岸人民往來並處理衍生之法律事件的特別立法。

陸委會表示，依兩岸條例第9條之1規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用其護照。違反者，喪失台灣人民身分及其在台選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他以在台灣地區設有戶籍所衍生相關權利，惟因台灣人民身分所負之責任及義務，不因而喪失或免除。其立法目的係基於維護國家安全及利益之考量，及避免形成雙重身分，造成權利義務重疊或衝突。

據悉，去年十二月邵子平曾高調面對香港大公網記者稱，自己已擁有大陸身分證，是真正的南京人了。而且，邵子平於一九七三年，就已向中共駐紐約總領事館申辦了「中華人民共和國」護照。

大陸網友則在微博裡稱，「台灣做得沒錯，中國人在本國範圍內，一個人只能有一個戶籍，台灣是中國的一部分嘛」；「台灣如此做，正好告知全世界，他們依然秉持漢賊不兩立的敵對觀點，也就是說，還是從骨子裡承認台灣大陸一體一國，並沒分離，只是兩個政權而已。」

還有大陸網友稱，既然「兩岸人民關係條例」沒有廢止，這樣的處理是有理有據，相反，那個邵子平也是有點無理取鬧的」，「本來就不可能同時擁有兩邊戶籍和國籍的」。

去年十二月，邵子平高調面對香港大公網記者稱，自己已擁有大陸身分證，是真正的南京人...
去年十二月，邵子平高調面對香港大公網記者稱，自己已擁有大陸身分證，是真正的南京人了。（香港大公網資料照片）
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