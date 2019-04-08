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香港全體法律界選委發聲明 促港府撤回逃犯條例修訂

2019-04-08 18:42聯合報 記者李春╱即時報導

香港政府以港人在台涉謀殺案為由，擬修例調整引渡安排，全體法律界選委星期一聯署聲明，促請港府撤回逃犯條例修訂草案，擔心一旦通過，將嚴重損害國際社會對香港司法制度和人權保障的信心。

香港的選舉委員會是負責選舉特首的組織，選委會有一千二百名選委，分別代表三十八個界別。法律界選委共30人，包括香港大律師公會主席戴啟思和前任主席陳景生、梁家傑，香港大學法律學院首席講師張達明等，全部參加聯署。

聲明一項重要內容，認定無必要修改法例，香港政府明顯有合適方法處理港男在台灣殺人案，例如可簡單修改「逃犯條例」及「刑事事宜相互法律協助條例」，容許香港與台灣商討個案方式移交安排，簽署備忘錄來制定移交殺人案疑犯的一次性安排。或修改「刑事司法管轄權條例」，以及「侵害人身罪條例」，賦予香港法庭司法管轄權，審理疑犯和受害者均為香港永久居民的境外殺人案。

聲明中的核心內容，是希望香港政府及各界慎重考慮多個問題，包括香港引渡安排排除中國大陸，是20多年前立法機關通過逃犯條例時的刻意決定，不是漏洞，原因是憂慮中國大陸的人權保障、司法制度不足。香港政府今次修訂，未能指出自1997年起，情況有何改變以支持背離當年排除中國大陸的安排。

聯署聲明又指出，港府提交的草案賦權特首一人發出證明書展開「特別移交安排」，容許其繞過立法機關的審議，自行決定每宗移交的實質細節，此舉變相廢除立法機關的重要監察功能；有關「特別移交安排」的法定程序，亦無充足保障，因法庭頒下拘押令，只需表面證據成立，法定門檻非常低，法庭在覆核和拒絕移交申請上的角色相當有限。

聲明強調，港府宣稱被移交人士的基本權利，修例後仍受保護，因仍有申請人身保護令、保釋、因延遲移交而予以釋放或司法覆核等程序保障。此等說法涉誤導，因程序保障與疑犯被移交後，能否獲得足夠基本人權保障，兩個議題根本不相干。

與之同時，繼英國國會外交事務委員會日前發表報告，憂慮香港修訂「逃犯條例」令香港邁入「一國1.5制」，英國國會多名議員已聯署動議英國政府檢視修訂，會否對香港與英國的逃犯移交協議造成任何影響。

「逃犯條例」修訂在香港引發巨大爭議，香港民眾日前發起反對修訂「逃犯條例」遊行。（...
「逃犯條例」修訂在香港引發巨大爭議，香港民眾日前發起反對修訂「逃犯條例」遊行。（歐新社）
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