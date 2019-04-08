占中案明裁決 占中三子做好坐牢準備
「占領中環」運動過去四年多，涉及占中運動最大的一宗案件，即包括占中運動三名發起人「占中三子」在內的案件，將於4月9日裁決。「占中三子」戴耀廷、朱耀明和陳健民，在裁決宣布前都說，作好了坐牢的準備。
這起案件經過18天庭審，於去年12月日14日審結，法官押後至今年4月9日裁決。案中9名被告除占中發起人戴耀廷、陳健民及朱耀明，還有立法會議員陳淑莊及邵家臻、學聯前常委張秀賢及鍾耀華、社民連副主席黃浩銘，及前立法會議員李永達，他們分別被控以「串謀作出公眾妨擾」、「煽惑他人煽惑公眾妨擾」及「煽惑他人作出公眾妨擾」共六項罪名。
占中發起人戴耀廷在裁決前夜說，他會承擔罪責，也坦然面對可能坐牢，「若這苦杯是不能挪開，我會無悔地飲下」。又稱「坐監只是其中一個很漫長的路的其中一個轉折點，甚至是一個休息站，當是一個悠長假期。我們讀聖經很多使徒一樣都坐監，這並非一樣大件事，反而可以讓自己在信仰層面有一個更深的經歷體會，亦是一種得著。」
占中發起人陳健民剛喪父不久，父親生前不同意他參與占領，更在無數個夜晚失眠焦慮。但他相信父親在天上會對裁決看得更清楚。即使最後要入獄，也不會擊倒他們。「這是不簡單的事，將獅子山的艱苦奮鬥和爭取民主結合起來，不怕捱苦咬住牙關，繼續奮鬥。坐監也要這種精神，不會因為監房就擊倒我們，我要咬住牙關走出監獄繼續這場運動。」
占中發起人朱耀明在裁決前說，經歷過六四事件，眼見當年有百姓犧牲，一直害怕悲劇在占領運動重演。對於可能需要入獄，75歲的朱耀明說，對狹窄空間有恐懼，但尚可克服，反而一對孫兒卻令他最不捨。
立法會議員陳淑莊是九名被告中唯一女性，她當年在主席台上擔任司儀。裁決前她說，會坦然面對結果，呼籲支持者毋須為她擔心。 陳淑莊在社交網站發表題為「暫別」的帖文，說自己從小到大都不敢行差踏錯，過去公民抗命對她而言是很遙遠的事，更枉論坐監。多謝參與占領的人令她知道，當權者給予她的罪名只是生於亂世敢於抗爭。
在占中案裁決前夕，香港學界逾千人聯署，支持「占中三子」等公民抗命、反社會不公。一批大專社會學系校友及學生發起「學術自由 不容踐踏 守護學界 知行合一 —捍衛大專學界學術與言論自由聯署行動」，至今有逾四十個學界組織及民間團體響應。
聯署聲明提到，公民抗命是社會體系失衡的警號，揭示背後潛藏的社會矛盾，雨傘運動正好揭示香港和諧背後的社會不公義、過度追求經濟績效，卻無視公民權利，點名指戴耀廷、陳健民與邵家臻等學者參與公民抗命，反映公共知識分子為促進更美好社會的努力和付出。
聯署人士強調，大專學界自傘運後，疑屢次遭政治干預，打壓學術自由，種種事件顯示，各大專院校有意對言論自由和學術自由設限，學生和教職員難以在大學內或公開場所，自由表達政治主張。希望藉聯署喚醒大家對學術及言論自由的關注，力促院校表明不會對參與社會抗爭和公民抗命的教職員與學生秋後算賬。
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