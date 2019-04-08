占中案明裁決 占中三子做好坐牢準備

2019-04-08 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李春 ╱即時報導



「占領中環」運動過去四年多，涉及占中運動最大的一宗案件，即包括占中運動三名發起人「占中三子」在內的案件，將於4月9日裁決。「占中三子」戴耀廷、朱耀明和陳健民，在裁決宣布前都說，作好了坐牢的準備。

這起案件經過18天庭審，於去年12月日14日審結，法官押後至今年4月9日裁決。案中9名被告除占中發起人戴耀廷、陳健民及朱耀明，還有立法會議員陳淑莊及邵家臻、學聯前常委張秀賢及鍾耀華、社民連副主席黃浩銘，及前立法會議員李永達，他們分別被控以「串謀作出公眾妨擾」、「煽惑他人煽惑公眾妨擾」及「煽惑他人作出公眾妨擾」共六項罪名。

占中發起人戴耀廷在裁決前夜說，他會承擔罪責，也坦然面對可能坐牢，「若這苦杯是不能挪開，我會無悔地飲下」。又稱「坐監只是其中一個很漫長的路的其中一個轉折點，甚至是一個休息站，當是一個悠長假期。我們讀聖經很多使徒一樣都坐監，這並非一樣大件事，反而可以讓自己在信仰層面有一個更深的經歷體會，亦是一種得著。」

占中發起人陳健民剛喪父不久，父親生前不同意他參與占領，更在無數個夜晚失眠焦慮。但他相信父親在天上會對裁決看得更清楚。即使最後要入獄，也不會擊倒他們。「這是不簡單的事，將獅子山的艱苦奮鬥和爭取民主結合起來，不怕捱苦咬住牙關，繼續奮鬥。坐監也要這種精神，不會因為監房就擊倒我們，我要咬住牙關走出監獄繼續這場運動。」

占中發起人朱耀明在裁決前說，經歷過六四事件，眼見當年有百姓犧牲，一直害怕悲劇在占領運動重演。對於可能需要入獄，75歲的朱耀明說，對狹窄空間有恐懼，但尚可克服，反而一對孫兒卻令他最不捨。

立法會議員陳淑莊是九名被告中唯一女性，她當年在主席台上擔任司儀。裁決前她說，會坦然面對結果，呼籲支持者毋須為她擔心。 陳淑莊在社交網站發表題為「暫別」的帖文，說自己從小到大都不敢行差踏錯，過去公民抗命對她而言是很遙遠的事，更枉論坐監。多謝參與占領的人令她知道，當權者給予她的罪名只是生於亂世敢於抗爭。

在占中案裁決前夕，香港學界逾千人聯署，支持「占中三子」等公民抗命、反社會不公。一批大專社會學系校友及學生發起「學術自由 不容踐踏 守護學界 知行合一 —捍衛大專學界學術與言論自由聯署行動」，至今有逾四十個學界組織及民間團體響應。

聯署聲明提到，公民抗命是社會體系失衡的警號，揭示背後潛藏的社會矛盾，雨傘運動正好揭示香港和諧背後的社會不公義、過度追求經濟績效，卻無視公民權利，點名指戴耀廷、陳健民與邵家臻等學者參與公民抗命，反映公共知識分子為促進更美好社會的努力和付出。