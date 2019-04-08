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香港六四紀念館遭破壞 支聯會：不會被嚇倒

2019-04-08 14:59世界日報 綜合報導

香港支聯會早前在旺角開設「六四紀念館」，但7日職員返回紀念館工作時，發現大門鐵閘被打開，鐵門鎖頭不見，牆上10個插座、總電源和開關被鹽水淋濕，明顯是遭惡意破壞。媒體報導，支聯會已報警處理，強調不會被嚇倒，將加強保安，爭取4月26日重開紀念館，「毋忘六四，與港人一起紀念八九民運30周年」。

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綜合媒體報導，支聯會表示，7日早10時左右，工作人員回紀念館工作時，發現大門鐵閘被打開，鐵門鎖頭不見，牆身10個插座、總電源和總電源箱被鹽水淋濕，明顯是遭惡意破壞，認為是打壓紀念館重開。

支聯會已報警處理，希望警方早日將惡意破壞人士繩之於法，又強調不會被嚇倒，將加強保安，爭取4月26日重開紀念館，「毋忘六四，與港人一起紀念八九民運30周年」。

港支聯會六四紀念館被破壞
港支聯會六四紀念館被破壞
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警方指已接報，原本列作刑事毀壞罪，現時則暫列盜竊罪。據了解，由於有物件失去，暫列盜竊。

港支聯會六四紀念館被破壞
港支聯會六四紀念館被破壞
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支聯會副主席蔡耀昌表示，由於未及安裝閉路電視，未能錄下事發經過，而除了鎖頭外，暫時未發現有財物損失，對改列盜竊罪感到奇怪。他難以估計案件是否與政治有關，會全面評估損毀及保安安排。

支聯會主席何俊仁早前表示，希望透過在當日開館，引起公眾關注當年《人民日報》的「四二六社論」，而紀念館三大主題分別為「記憶、責任、希望」，他希望紀念館有較多年輕人和外地人參觀。

支聯會2013年10月購入尖沙咀一單位，作為六四紀念館永久會址，並於2014年4月開幕，但營運期間遭業主立案法團起訴，終在2016年7月閉館，支聯會出售有關單位後，去年底購入旺角現址。

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