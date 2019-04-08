蘇起：當前兩岸情勢 非常類似一次大戰前夕

2019-04-08 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



台北論壇基金會董事長蘇起8日在一場研討會中，再次表達他對兩岸局勢的擔憂。蘇起指出，當前兩岸情勢非常類似百年前的第一次世界大戰前夕，2020年元月台灣大選前，兩岸形勢將會特別危險。他並預期，若明年大選結果是民進黨繼續執政，兩岸恐將逐步走向「攤牌」。

蘇起8日在「美中台的戰略新局」研討會中接受媒體訪問時表示，現在美國與大陸之間只有貿易談判，沒有戰略對話。台灣跟大陸也沒有溝通、對話，只有台灣跟美國對話，這種關係是非常不穩定的。

蘇起以2008年大選為例指出，當時外界基本預期前總統馬英九將會勝出，但根據時任國防部長蔡明憲之後出版的回憶錄外界才得知，因擔心代表民進黨競選的謝長廷可能贏得選舉，即便以當年大陸軍事實力仍不及美國，大陸都已經做好動武準備。

他認為，若蔡總統在不承認「92共識」下，2020年仍繼續連任，將讓大陸對「和平統一」的可能性感到絕望，中共總書記習近平也將面臨更大的內部壓力。從2008年大選的歷史來看，他擔心，屆時兩岸將逐漸走向「攤牌」。

根據蘇起提供他預計在8日傍晚圓桌論壇的發言稿，蘇起並列出四點理由，何以他預期2020年元月台灣大選前，台海形勢會特別危險：

一、兩岸的敵意認知越來越僵硬，且無軟化跡象。在蘇起看來，北京似已放棄對民進黨的期待，而民進黨也無時無處不顯現抗中決心。美中對兩岸關係及民進黨政策的解讀也相距甚大，中共認為民進黨毫無疑問在走有實無名的台獨路線。

美國基於「兩強戰略競爭」思維，只關注北京的霸凌，卻忽視民進黨的國內作為及其大失民心的事實。這思維導致美國錯估去年九合一選舉，而美國在台影響力也正逐步衰退。目前看不出美中台任何一方試圖改變上述既定的認知，兩岸對撞的可能性將大增。

二、認知僵硬的部分原因來自兩岸自信。蘇起稱，民進黨相信美國基於美中競爭必然挺台，「靠山」前所未有的穩固，可以不畏艱險向前衝。北京則可能相信，美中在東亞的力量對比已有改變，美軍援台將心有餘卻力不足。美國國會授權成立的跨黨派國防策略委員會及權威國防智庫蘭德公司都發表報告指出，美國在下次台海戰役中將「面臨決定性的挫敗」。

三、台海兩岸的內部政治強化對抗的動機。蘇起表示，民進黨為求勝，尤其蔡英文總統為求連任，抗中的言行可能越來越激烈。習近平為追求歷史地位及第三個任期，不可能對台獨旗幟日益鮮明的民進黨稍事忍讓。不幸，川普政府此時對中及對台政策的情緒成分多，策略成分少，部會協調及盟邦協調都問題重重。

四、管理機制失靈。蘇起指出，過去擔任「管理者」角色的美國，現在因前述「認知偏袒」、「影響力下降」、「政府內部混亂」，以致管理兩岸的能力大不如前。

其次，美中兩強已中斷自1990年代中期開始的「戰略對話」，相關問題沒有適當的溝通管道。再者，兩岸政府間的所有溝通管道也全面中斷多年，只有更多猜忌，沒有相互諒解。

蘇起認為，當前兩岸情勢非常類似一百年前第一次世界大戰前夕之處在於：當時各方的敵意認知也都十分強烈；都不願意、不認為會打仗；認為即使開戰，自信己方一定會贏；沒有任何管理機制。