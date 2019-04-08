美艦缺席青島海上閱兵？中國專家：美國來不來，沒影響

2019-04-08 15:02 世界日報 北京8日電



中國海軍成立70周年，將於4月下旬在青島舉行海上閱兵。截至目前，已有十多個國家計畫派艦艇參加國際艦隊檢閱式。但據悉，美國將缺席國際艦隊檢閱式。對此，一名匿名中國專家表示，這本來就是多國海軍活動，美國來不來，對活動不造成任何影響。

美不派艦參加中國海軍70周年閱艦式？專家：不影響 分享 facebook

中國國防部新聞發言人吳謙日前表示，中國海軍成立70周年多國海軍活動將舉行高層研討會、國際艦隊檢閱、聯合軍樂展示、文體交流等多項活動。目前已知有60餘個國家稱將參加多國海軍活動，日本、南韓、法國、俄羅斯等10餘國家計畫派艦艇參加國際艦隊檢閱式。

「華盛頓自由燈塔」日前報導，解放軍邀請美國派艦艇與高階海軍官員參加此活動，但美國國務院憂心美國軍艦現身活動，會被中國拿來藉機宣傳自身國際地位，因而反對美國派艦參加，僅派美國駐華大使館武官出席。

對此，一位匿名專家也透過環球時報表示，這本來就是多國海軍活動，美國來不來，對中國海軍70周年活動不造成任何影響。就中美兩軍關係而言，「任何交往都不是美國對中國的恩賜」。

「美國派艦出席會強化中國的國際影響，這一理由非常荒唐、站不住腳。中國的國際影響是靠中國人自己來樹立，通過國際合作、加強交往等自然提高威望。 人民海軍70周年慶典活動是世界通行的做法，符合國際慣例。」這位專家表示。 「兩軍交往是雙方的獲益，有助於增進相互了解，防止發生誤解、誤判。美軍減少和中國軍方互動，同時也減少了解中國海軍的機會。」專家補充。

另據多維新聞引述分析指，美軍不派艦船的原因可能包括，一是中美競爭大環境，特是美國主動圍堵中國，很難讓美軍突然放低身段；二是作為全球海洋霸主，美軍戰艦或許不甘成為配角，為主場的中國海軍造勢，這與美軍歷來作為核心進行展示的姿態不符。

據公開資料顯示，2009年4月，中國人民解放軍海軍舉辦成立60周年海上閱兵活動，美國曾派艦艇參加。參加活動的「菲茨傑拉德」號驅逐艦的艦長並表示：「我們希望中國透明化，意圖與能力的透明化。我們要確保合作的關係，在轉變中大家都能安全與有效率。」