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美媒：中國雷達能追蹤美國F-22隱形戰機

2019-04-08 15:01世界日報 北京8日電

最新報導指出，中國正在加緊反隱形雷達研究，試圖實現對美國新型隱形戰機的偵測與追蹤。

中國雷達能夠跟美國F-22隱形戰機?美媒體重視
中國雷達能夠跟美國F-22隱形戰機?美媒體重視
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美國之音報導，早在數年前，中國就開始流傳「中國反隱形雷達在北部沿海上空發現並鎖定了F-22隱形戰機」，一時被認為是宣傳。去年12月24日，隱形雷達偵測專家、中國電子科技集團的科學家吳劍旗在一次演講中證實，中國使用米波雷達，早就實現了對F-22的遠距離持續追蹤，只是一直存在低仰角盲區大、精度達不到引導火控雷達和戰鬥機對來襲目標進行攔截的缺陷。但這些缺陷很多已經被克服。

美國國家利益雜誌4月7日轉載之前刊登過的文章說，先進雷達的確可以探測到美國的隱形戰機，因為隱形僅僅是延遲偵測與追蹤的手段，尤其是在F-22隱形戰機外掛副油箱等狀態下更容易被米波雷達探測。

因此，美國先進隱形戰機必須得到優化，進一步縮小飛機尾翼與外掛裝置等非隱形部位的雷達波反射。文章特別提到，中國與俄羅斯正在加緊研製超高頻和特高頻（米波）雷達，對美國隱形戰機進行偵測，但偵測質量是否能夠鎖定目標並引導導彈進行打擊，還有待觀察。

此外，中國正在研究的量子雷達技術，正在引發美方的關注。國家利益雜誌3月10日分析說，如果報導屬實，中國的量子雷達將能夠對隱形飛機實施高質量的偵測，問題是中國的量子雷達是否真正實現了技術上的突破。

中國南京大學的物理學家馬曉松（Ma Xiaosong譯音）日前就對香港南華早報說，在量子雷達中，光子必須具有量子的某種形態，比如朝上或者朝下的旋轉。但量子狀態很難保持，容易產生去相干（Decoherence），影響量子雷達的有效探測距離。

報導指出，中國電子科技集團已經在單一光子（single-photon）探測器上實現了技術突破。一旦技術成熟，中國認為就可以在量子雷達技術上得到廣泛的應用。

美國國家利益雜誌援引西方防務產業人員的話說，量子雷達系統尚未脫離實驗室階段，而且很難製造。倒是能夠偵測隱形飛機的低頻雷達應該是更實際的選擇。中國電子科技集團去年在大約60英里的探測距離上測試了低頻雷達，而且能夠對隱形飛機實現「武器質量的追蹤」。

戰機雜誌俄羅斯
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