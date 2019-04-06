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第九輪中美經貿談判結束 新華社稱取得新進展

2019-04-06 22:41聯合報 記者許依晨╱即時報導

在美國華盛頓舉行第九輪美中經貿高級別磋商結束，新華社六日晚間表示，雙方討論技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡，及實施機制等協議文本，並取得新的進展，雙方決定就遺留的問題通過各種有效方式，進一步磋商。

大陸國務院副總理劉鶴3日至5日在華盛頓出席美中貿易談判，與美國貿易代表賴海哲及財政部長米努勤舉行會談。

期間美國總統川普在白宮會見劉鶴，美媒報導，川普說兩國非常接近達成協議，相信四個星期內會有公布，一旦達成協議，他將會與中國大陸國家主席習近平舉行峰會。

美國總統川普（右）四日下午於白宮再次會見大陸國務院副總理劉鶴。與之前不同，劉鶴的...
美國總統川普（右）四日下午於白宮再次會見大陸國務院副總理劉鶴。與之前不同，劉鶴的座位這次被安排到川普的右手邊，與他並排而坐。 （路透）
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華盛頓劉鶴川普
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