第九輪中美經貿談判結束 新華社稱取得新進展

2019-04-06 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



在美國華盛頓舉行第九輪美中經貿高級別磋商結束，新華社六日晚間表示，雙方討論技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡，及實施機制等協議文本，並取得新的進展，雙方決定就遺留的問題通過各種有效方式，進一步磋商。

大陸國務院副總理劉鶴3日至5日在華盛頓出席美中貿易談判，與美國貿易代表賴海哲及財政部長米努勤舉行會談。