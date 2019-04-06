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中國假訊息攻擊 陸委會籲民眾提高警覺

2019-04-06 21:49聯合報 記者許依晨╱即時報導

行政院長蘇貞昌今天表示，中國組織網軍製造假消息、散布假新聞，要求各部會加強防制。陸委會晚間回應，將持續觀測新聞網站、社群網站及討論區，及早發現假消息，進行危機管控處理或送NCC查處，也歡迎民眾隨時向陸委會查證。

近期傳出接案媒合平台上出現招募支持「和平統一」的「政黨FB粉絲專業管理小編」；臉書上也出現有償徵求支持「兩岸友好／統一」的網路紅人等資訊，此外，知名臉書粉絲團近日也收到不明人士私訊詢問能否轉售粉絲團經營權，引發是否為中國疑似在台灣買在地網軍的討論。

陸委會表示，將持續觀測新聞網站、社群網站及討論區，及早發現與兩岸相關假消息，進行危機管控處理或送NCC查處。

陸委會也呼籲民眾提高警覺，隨時留意中國大陸網軍的假消息攻勢，陸委會除舉行記者會說明、對假消息製作各式政策說明圖片或澄清圖卡，也歡迎民眾隨時向陸委會查證，陸委會也試圖要求假消息來源端進行文章下架。

陸委會說，針對境外錯、假訊息的攻勢，政府相關單位持續密切監控並進行因應，如通傳會近期已針對特定媒體不實報導內容進行裁罰，內政部刑事局亦持續就資通科技犯罪案件進行偵蒐，深入追查各類假訊息來源，釐清有無陸方涉入情形。

（聯合報資料照）
（聯合報資料照）
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