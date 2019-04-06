故舊、支持者赴趙紫陽故居憑弔 發現公安戒備更嚴了

2019-04-06 18:10 世界日報 中國新聞組／北京6日電



已故中共總書記趙紫陽位在北京富強胡同的故居，清明節前後陸續有他的故舊及支持者前往祭拜或憑弔。但前往憑弔的民眾發現，趙紫陽故居一帶的制服及便衣公安明顯較往常增加。

中央社報導，趙紫陽逝世至今已14年，但今年清明節仍有他的舊部、親友及支持者，陸續前往他的故居追悼。根據星島日報報導及民眾表示，必須由趙紫陽的家人同意並帶領才能進入故居，否則一律無法入內。

一名前往趙紫陽故居憑弔的北京民眾表示，過去他前往弔唁時，一般在通報趙家後即可入內，或是跟著已通報的友人也可進入。

這位民眾指出，但這一、兩年來卻需要趙家人親自帶領方可入內，管制較往年要嚴。而且，趙紫陽故居外部署不少制服及便衣公安，現場感受到不少壓力。因此，他今年只能在門外憑弔。

根據報導，趙紫陽家人表示，當局「近期管控較嚴」，因此清明節前已通知親友不用前往祭拜，但部分親友仍提前前往故居。

趙紫陽故居位在北京市富強胡同6號，清代曾是親王府邸，中共建政後被畫為黨內高官住處。已故中共總書記胡耀邦便曾居住此處多年，直到卸任總書記後才遷出，由趙紫陽入住。

每年適逢清明、1月17日趙紫陽忌日等特殊節日時，總會有不少趙紫陽的故舊進入故居弔唁，也有一些支持中國民主化的民眾會在門口憑弔。然而，由於中國近年來政治氣氛趨於肅殺，進入故居弔唁往往要經過多番盤查，有時甚至被阻擋在外。