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反駁中共 AIT莫健：台灣是美國戰略夥伴不是籌碼

2019-04-06 15:53聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

針對中共宣揚「台灣是美中談判的籌碼」，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）表示，台灣是美國的戰略夥伴 不是籌碼。

莫建強調，雖然美國把中共看做競爭對手，但美中兩國目前還未到敵手的境地，美國希望中共明白，中共採取任何侵略性的舉動，美國都會有行動措施。

今年是《台灣關係法》實施40周年，莫健3月30日接受舊金山灣區台灣商會邀請，發表了慶祝台灣關係法實施40周年的演講。

台灣方面出席的官員包括中華民國對外貿易發展協會副董事長莊碩漢、以及駐舊金山臺北經濟文化辦事處處長馬鐘麟。

大紀元今日刊載莫健的演講，莫健強調台灣和美國價值理念相近，是美國的戰略夥伴，在印太戰略中占重要地位，台灣的穩定對印度洋、太平洋的區域穩定至關重要。

莫健表示，美國從來沒有把台灣當做談判的籌碼。美國與台灣有重要的共同利益，美國會持續保護這些利益，支持台灣，他沒有看到任何美方出賣台灣的跡象。

他也針對2018年3月美國總統川普簽署《台灣旅行法》，鼓勵美台之間增進政府官員交流，所有層級官員互訪、會晤。莫健認為，這對美台關係發展提供了廣大的空間。

莫健還提到2018年12月31日川普簽署《亞洲再保證倡議法》(Asia Reassurance Initiative Act），反對改變台海現狀，支持兩岸都能接受的和平解決方案；美國有權定期向台灣出售武器，並派遣高階官員訪問台灣。

他還透露，前不久聯邦參議員提出台灣保證法草案後，眾議院議員給與跨黨派支持。草案提到，台灣是美國印太戰略的重要部分，對台軍售應常態化，尤其應協助台灣發展、整合不對稱的戰鬥力，包括水面下作戰及防空能力。

美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）3月30日接受舊金...
美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）3月30日接受舊金山灣區台灣商會邀請，發表了慶祝台灣關係法實施40周年的演講。 台灣方面出席的官員包括中華民國對外貿易發展協會副董事長莊碩漢、以及駐舊金山臺北經濟文化辦事處處長馬鐘麟。取自大紀元
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