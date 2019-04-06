跟進MIT 又有3所美國名校停止與華為合作

2019-04-06 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



繼麻省理工學院率先發難後，南華早報報導，今日又有史丹佛、加利福尼亞大學伯克利分校和明尼蘇達大學3所美國名校也停止與華為和中興公司的研究和資助合作。

在美國司法部向華為提出銀行欺詐和盜取技術等多項起訴，以及美國政府警告華為帶來的網路威脅，禁止聯邦部門向華為採購某些設備，麻省理工學院率先宣佈與華為終結研究合作關係。

MIT在3日發布消息，將不再批准任何與華為有關的協定，也不會續簽現有協議。

在華為公司 2017 年發佈的一份報告中，麻省理工學院被列為華為創新研究項目的合作者。MIT在2017年收到來自華為50萬美元的經費。

美聯社報導，美國教育部評估，至少有9所美國院校在過去6年中收到過華為經費總計1050萬美元。

南華早報報導，今日史丹佛、加利福尼亞大學伯克利分校（UCB）、和明尼蘇達大學3所美國名校也跟進，停止與華為和中興公司的研究和資助合作。

大紀元報導，华为的资金曾用于UCB的多个跨领域科研项目，从人工智能、深度学习，到无线技术和网络安全。

另外，康奶尔大学也表示，鉴于美国政府发出的警示，將禁止来自华为的经费。近年该校收到华为的赠予经费，总计超过530万美元，居美国大学之首。

美國大學開始採取行動反制華為，值得關注，美國有線電視新聞報導，6 位退休的美國高官發表聯合聲明，呼籲美國的盟友禁止中國技術巨頭涉足5G網路合作，恐對安全有嚴重擔憂 。