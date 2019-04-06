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英報告：憂香港走向「一國1.5制」

2019-04-06 13:38世界日報 香港新聞組╱香港6日電

英國政府上周向國會提交新一期《香港半年報告書》後，英國國會外交事務委員會在當地時間周四亦發表了《中國與其規則基礎的國際系統》調查報告，提到香港的自治和法治出現危機，擔心香港正由「一國兩制」走向「一國1.5制」，並認為北京對港政策漸移近「一國一制」。

明報報導，英國國會外交事務委員會的調查由2017年展開，調查指出，《中英聯合聲明》是一項在聯合國註冊、具有法律約束力的國際條約，中國是否謹守《聯合聲明》的精神，是對其致力於全球管治誠意的檢驗。

調查建議，英國政府應繼續透過提交《香港半年報告書》，表達對香港自治權受威脅的關注，英國政府除向香港當局提出關注外，應承諾將香港問題，列入中英兩國所有部長層級互訪的議題。

報告稱，在一國兩制原則下，英國政府有權說「獨立」不是香港的現實選項，但是自由社會的公民有權自由表達觀點。若香港當局更廣泛地「複製」應對獨立運動的方法，將對聯合聲明承諾香港自治，造成嚴重威脅。

委員會曾訪港會林鄭

據報導，委員會曾就香港情舉行聽證會，前港督彭定康稱北京當局對香港的打擊，反映國家主席習近平的治理態度，而統戰和聯絡辦公室也對香港法治、言論自由有了更緊密的控制。委員會去年9月曾訪問北京和香港，訪港期間與特首林鄭月娥和立法會議會聯絡小組委員會主席葉建源會面。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，隨著中國崛起及對西方世界的影響力不斷上升，引起西方國家對中國的擔憂和抗拒。他指西方國家近年針對香港的批評，某程度上是回應中國在香港建構維護國家安全的措施，而不論釋法、取締民族黨以至馬凱事件，都是建構維護國家安全的防禦工程，這些工程不會因為西方批評而停止。

報導稱，政制及內地事務局昨回應，自回歸以來，香港特別行政區一直嚴格按照《基本法》的規定實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」得到全面落實。

該委員會的一個代表團曾計畫在2014年12月訪港，調查包括《中英聯合聲明》在港執行情，但被北京政府拒絕讓代表團入境。

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