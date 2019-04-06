搞丟8000選民資料 港港選舉處瞞報2年

2019-04-06 13:37 世界日報 香港新聞組╱香港6日電



香港選舉事務處昨被揭發，載有約8000名選民資料的選民登記冊遺失兩年「未尋回」，期間未公開也未報警，直到傳媒揭露才曝光。建制及泛民均斥事件「離譜」，也有議員認為事態嚴重，要求相關官員問責下台。

明報報導，選舉事務處承認疏失並致歉，指已向個人資料私隱專員公署備案，指現時未顯示相關資料遭到外洩。政制及內地事務局稱高度關注事件，要求選舉處一周完成核查。選管會昨也發聲明，責成選舉處盡快調查並檢討，且向選管會提交詳細報告。

有線新聞報導，遺失的選民登記冊是2016年立法會選舉，屬於新界西葵青區一個投票站的選民登記冊，載有約8000名選民的姓名、性別、地址、身分證號碼及可獲選票數目。如果選民已投票，他／她的姓名及身分證號碼上會畫上橫線。

根據規定，與選舉相關文件必須保存選舉日期起計6個月，然後銷毀，但果如法庭在關乎選舉呈請或在刑事法律程序中所作出的命令另有指示，則屬例外。

據報導，私隱專員公署回應，周四已收到選舉事務處備案，現行法例沒有規定機構資料外洩必須通報，或就資料可能外洩向公署作出備案。不過，不論政府部門或公私營機構，都必須按《私隱條例》規定妥善保障個人資料，不會未經准許被查閱、刪除、喪失或使用。

由於選舉事務處仍未證實有關資料已遺失，故事件尚未確定為資料外洩事故。若最後證實遺失，公署會立即展開調查。

明報報導，除了2016年這宗「仍未尋回」8000名選民資料事件，2017年特首選舉，選舉事務處也曾遺失兩部載有全港378萬名選民個人資料的手提電腦。

「恐用作舞弊」 議員：或影響選舉

香港新聞組╱香港6日電

載有8000名選民資料的登記冊不知所蹤逾2年，若及早發現，或會影響選舉結果。事件引起跨黨派議員高度關注，亦令人關注政府人員犯錯後的問責及懲處機制。

明報報導，新界西議員朱凱說，今次事件較選舉事務處2017年遺失手提電腦更嚴重，因為選民登記冊載有選民投票紀錄，有可能被用作選舉舞弊罪行。他說政府部門涉蓄意隱瞞，嚴重打擊市民對選舉和政府的信心，負責官員必須問責下台。

新界西議員、熱血公民鄭松泰認為，這起遺失事件關涉候選人可提選舉呈請，或會影響選舉結果，因此涉事選舉主任責無旁貸，應交代，他將去信立法會政制事務委員會，要求召開特別會議討論事件。

立法會資訊科技界議員莫乃光認為，選舉事務處是刻意隱瞞，涉嚴重行政失當，不能接受。

民建聯也對事件表示高度關注，嚴正要求局方和處方盡快完成調查，一星期內向社會交代事件始末，同時必須採取措施預防同類事故再次發生。

報導指出，今次事件涉及的投票站位於新界西葵青區，時為葵青民政事務專員的羅應祺，獲委任為2016年立法會選舉新界西選舉主任。羅在2018年調任創科局首席助理秘書長，現於智慧城市辦公室工作。

2016年立會選舉，何君堯以3萬5657票取得新西最後一席，擊敗取得3萬149票的李卓人。李卓人昨表示事件反映選舉處監管不足，令人質疑選舉嚴謹程度，亦會質疑當日選舉結果，政府必須深入調查。