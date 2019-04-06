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被蔡政府封殺的網站 為何在臉書歌頌韓國瑜？

中美角力香港遭殃 麻省理工限制對港科技合作

2019-04-06 10:58聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

中美貿易談判樂觀，但科技角力升級，美國繼封殺華為及中興，著名學府麻省理工學院（MIT）公布，將對中國（包括香港）有關學界及科技界合作項目作更嚴密的額外審查，香港學界及科技界已經反映憂慮。

麻省理工學院3日在學院網站公布，將對中國（包括香港）、等有關的項目作額外審查，特別針對關於知識產權、出口管制、數據安全及存取、經濟競爭力、國家安全，以及政治、公民和人權等風險。

星島日報報導，香港理工大學副校長衞炳江表示震驚，擔心恐將引發骨牌效應，其他美國高等院校亦會跟隨對中國科技交流與合作設限。

香港科大、理大、中大、港大等多所大學都與MIT有合作項目，如中大在去年與MIT合作在部分課堂採用翻轉課堂教學模式；另科大亦與MIT成立「研究聯盟」推動相關產業研究。

衞炳江指出，港府早前投放一百億港元建立兩大科技創新平台，多所申請加入平台的院校都有跟美國知名院校，如哈佛等合作，他擔心平台項目恐將首當其衝導致不利影響。

他還表示，美國在科研發展上實力最強，如院校加強審查、甚至最壞情況終止合作，將對香港科研發展有巨大影響。同時，令人憂心的是，美國政府一向承認香港一國兩制的地位，但如今將香港與中國一併納入額外審查範圍，學者憂心做法極為罕有。

香港特首林鄭月娥出席MIT Hong Kong Innovation Node開...
香港特首林鄭月娥出席MIT Hong Kong Innovation Node開幕活動。取自星島日報
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