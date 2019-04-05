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大陸「腐敗重災區」鐵嶺市黨政一把手雙換人

2019-04-05 17:19聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸官場「腐敗重災區」的遼寧省鐵嶺市，黨政一把手將換人，遼寧省委組織部5日公示擬任領導職務人選。其中，現任鐵嶺市長李士偉，擬任鐵嶺市委書記；現任省委農村工作領導小組辦公室專職副主任（正廳長級）隋顯利，擬任鐵嶺市委副書記，並提名為鐵嶺市長候選人。

鐵嶺在大陸官場赫赫有名，曾創下一年內就有三任市長及兩任書記落馬，甚至還有市長就任裁11天就被揪出違紀落馬，因為爆出賄選案、經濟數據造假等，被戲稱是「塌方式腐敗」、「腐敗重災區中的重災區」。

鐵嶺市黨政一把手將換人，這次公示接棒的李士偉與隋顯利，都是遼寧在地人才。

去年1月就任鐵嶺市長的李士偉將升任鐵嶺市委書記，他曾感慨到嚴重腐敗的鐵嶺市任職後，「咱不能新官不理舊賬，而是新官要敢於理舊賬」，他在任內深入基層調研，感到「每天時間不夠用，總有事情沒幹完，鐵嶺歷史欠帳太多了。」

最感棘手的是，他認為鐵嶺過去一味追求「大幹、快上」，經濟社會發展積累了許多問題。

另外，被提名為鐵嶺市長候選人的隋顯利，今年1月才轉任遼寧省委農村工作領導小組辦公室專職副主任，不到四個月又再度升官。

人民日報報導，新任黨政一把手新人新氣象，將是鐵嶺解放思想，推動高品質發展的新契機。

將升任鐵嶺市委書記李士偉，經常深入基層調研。取自人民日報
將升任鐵嶺市委書記李士偉，經常深入基層調研。取自人民日報
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鐵嶺市長候選人隋顯利。取自人民日報
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