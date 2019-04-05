使用自己電腦洩題 協和案終審無罪

2019-04-05 12:33 世界日報 香港新聞組╱香港5日電



終審法院昨日就協和小學的入學考試題目外洩案，裁定律政司終極敗訴。法官解釋，政府不能控以涉事4名老師「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪，因有關罪行不應涵蓋使用自己電腦的行為。「不誠實取用電腦」罪多年來成為偷窺偷拍案「萬能Key」(意：百合匙），法律界人士指此次裁決廢律政司武功。受本案影響，目前有最少15宗已提堂或罪成等候判刑的案件要暫緩處理。

終審法院五位法官昨一致駁回律政司就協和小學三名女教師與另一間小學一名女教師洩漏叩門試題案的終極上訴。

據文匯報報導，判詞指「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪的恰當詮釋，應是當任何人「使用」自己的電腦，而當中不涉及「取用」別人的電腦，便不屬干犯有關控罪，即該罪條文不應涵蓋「使用」自己的手提電話或電腦。

法官指本案可引伸出「不同問題」，例如智能電話是否算條文所指的電腦，如果算、用電話來拍照，傳送去另一部裝置又是否算取用電腦？但法官指這不是今次上訴案要處理的問題。

報導指出，代表律政司司長的刑事檢控專員梁卓然早前上訴時指出，相關法例於1993年訂立時，當時未能預見多種使用電腦犯案的情況，包括上載色情影片到互聯網、發放載有虛假資料的電郵等，但法例目的是要禁止不適當使用電腦，若採用「狹窄詮釋」，會損害法律打擊電腦罪行的效用，為確保有良好的「公共政策」，法院應對條文作「較闊詮釋」。

對此，法官表示不認同，強調這不是法院的職能，法院不應因為覺得某種目的有益，就把法律解釋成符合該目的。