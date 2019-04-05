私人地方偷拍無法管 15案暫停

2019-04-05 12:16 世界日報 香港新聞組╱香港5日電



中華基督教會協和小學入學叩門試試題外洩事件，被告「不誠實取用電腦」罪名不成立，終審法院昨日駁回律政司上訴，同一控罪案至少有15宗需延緩處理，包括一名的士司機在2016年12月涉偷拍女乘客餵母乳案件，及多宗偷拍裙底案。

香港01報導，根據警方數字，2018年全港因涉及公眾地方偷拍猥褻照片有301宗，243人被捕。現時偷拍剩下三條罪可作檢控之用，即遊蕩罪、公眾地方擾亂秩序罪及有違公德等，但以上條例均只適用於公眾地方行為，意味若在私人地方如家中、學校或辦公室等地被偷拍，往後可能更難檢控加害者。

其實，香港法律改革委員會（法改會）的性罪行檢討小組委員會自2012年起已經就「性罪行改革」進行諮詢，去年5月最新的一份「雜項性罪行」諮詢文件中，法改會建議新增一項參考英格蘭《2003年性罪行法令》第67條，訂定「窺淫罪」(Voyeurism)，諮詢已經完成。「關注婦女性暴力協會」倡議本土性罪行條例參考蘇格蘭法例，將室內、室外偷拍都刑事化——新例涵蓋用攝影設備觀察及偷拍裙底，而上載、散播照片等行為也屬違法。

據報導，在協和小學入學試一案中，有老師被指用手機拍下試題並傳開，被控「不誠實取用電腦」，被裁定罪名不成立，高等法院認為「使用電腦」及「取用電腦」並不相同，案中被告教師用手機拍照，並不屬於「從電腦中未獲授權地取用資料」，律政司於是在判詞下達後發內部備忘，暫停以相關條例檢控偷拍裙底等涉及智能手機的案件。

律政司後來上訴至終審法院，要求釐清相關條例的涵蓋範圍，今終被駁回上訴。終院在判詞中指，當任何人使用自已的電腦，而不涉及另用另一人的電腦，該行為便不干犯相關控罪，因此駁回上訴。

早前有媒體揭發有牙醫於牙科診所偷拍至少八名女病人的裙底、及有休班懲教員遊船河時於廁所放置攝錄手錶偷拍女同伴更衣，警方均以「涉嫌有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」拘捕嫌疑人。