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新華社發文 批蔡英文挑釁大陸「嘴炮」隆隆

2019-04-05 11:56聯合報 記者李仲維╱即時報導

新華社發表題為「誰將被時代和民意強勢驅離」的文章指出，蔡英文挑釁大陸「嘴炮」隆隆，一個民意支持度持續低迷、黨內對手公開挑戰、權位搖搖欲墜的當權者，正在輪盤賭上搏命下注。蔡英文押上的不僅是自己的政治生命，還有台灣民眾的生命福祉。

這篇未具名的文章指出，用一條虛構的、沒有任何法理基礎和法律依據的所謂海峽中線當由頭，指責大陸刻意挑釁、製造事端、試圖破壞台海現狀，蔡英文的政治表演極度亢奮，卻不過還是民進黨拼選舉時靠升高兩岸對立收割政治利益的老梗。

文章稱，「狼來了」騙得了初一，騙不了十五，渲染多日大陸威脅，蔡英文的親信卻感歎台灣民眾好像沒有感受到，沒有危機感。

文章批評，一面高喊寸土不讓、堅守不退，一面第一時間通知區域夥伴國家，蔡英文搶抱美國大腿的急切，甘當美國馬前卒的忠誠，延續一貫挾洋自重的畫風。為保個人權力地位，不惜讓台灣成為外部干涉勢力的棋子，不惜將台灣拖入險境，難道這不是矮化台灣、出賣台灣？

文章稱，如果說解放軍的演訓要震懾誰，自然是台獨勢力及其分裂活動。若不心存台獨邪念，何需對號入座；若不偷步台獨，何來危機感？

文末表示，用挑釁攻擊大陸來對島內外勢力表忠心，靠渲染大陸威脅來恐嚇台灣民眾，蔡英文的政治豪賭下錯了注。任何逆流而動者，終將被時代和民意強勢驅離。

總統蔡英文。 本報資料照
總統蔡英文。 本報資料照
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