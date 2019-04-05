「逃犯」變「逃錢」商界憂修法嚇跑外資 引發港失業潮

2019-04-05 11:55 世界日報 香港新聞組╱香港5日電



(蘋果)商界憂嚇跑外資 香港恐現失業潮 歐新社 分享 facebook 港府執意推行可將港人與在港外籍人士移送內地的《逃犯條例》修法，金融界擔心導致外資撤出香港，恐引發失業潮。日前被澳門通緝的富商劉鑾雄率先申請司法覆核，據悉，許多富豪也準備好逃離香港；在內地經商的商人，尤其關心修訂案中的賄賂相關罪行，業界諷刺《逃犯條例》已經變成「逃錢」條例。

綜合媒體報導，《逃犯(修訂)條例草案》已在立法會二讀，金融界擔心修法後影響外資投資信心，甚至撤資，一旦成真，將打擊香港作為國際金融中心的地位，引起港人失業潮。

金融服務界團體思言財雋發言人陳漢輝表示，修法後外資會覺得香港和內地城市沒有不同，在港無利可圖，還要承受法律風險。美國商會日前也對修訂《逃犯條例》提出疑慮，強調會降低外資以香港作為區域營運基地的吸引力。

因應商界抨擊，港府先前刪除9項包括破產、知識產權等商業罪，剩下37項，雖釋除部分疑慮，商界仍關注未被刪除的賄賂等罪。自由黨榮譽主席田北俊指出，很多在內地做生意的商人不是主動行賄，而是「被勒索」，但據內地法律，只要證明提供利益的一方獲好處，就可入罪。若設追溯期，商界也擔心會被追究過往關於錢的「罪行」。

據報導，一名商業律師指出，內地不少商業、會計制度都沒有跟國際接軌，光是第15項罪行類別「與賄賂、貪污、秘密佣金及違反信託義務有關的法律所訂的罪行」，在內地經商者就隨時可能觸犯，因為在內地經商都要「被」掛名董事，可能違反信託條例。

有富豪向媒體表示，「香港已經不再安全，連到美國也可能被資產審查，可能到澳洲會是不錯的選擇，華人多，氣候也宜人」。

報導指出，儘管《逃犯(修訂)條例草案》已在立法會二讀，外界爭議聲仍不斷，前律政司長梁愛詩質問，台灣與中國都能有移交逃犯協議(2009年簽訂《兩岸司法互 助協議》)，為何香港與中國不可？她說這次修例並非為單一案件，而是為堵塞漏洞，認為香港與中國不應移交逃犯的說法是「無稽」。

港4年收32宗申請 引渡12人

香港新聞組╱香港5日電

根據律政司數據，香港過去4年間共收到32宗外地的移交逃犯申請，其中有12人成功移交，分別來自英韓美及羅馬尼亞各國，罪行涵蓋詐欺至謀殺不等。

蘋果日報報導，2014年至2018年，香港共收到32宗移交申請，其中12名犯人已移交到外地，同時香港向外地提出7宗移交犯人申請，當中6人已移交到香港。

報導指出，香港收到的32宗移交申請中，25宗係根據與香港簽署的移交逃犯雙邊協定提出、3宗根據多邊公約提出、4宗沒有任何雙邊簽署協定。