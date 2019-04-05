美國會委員會 促港府保障外國人

2019-04-05 11:54 世界日報 香港新聞組╱香港5日電



香港《逃犯條例》修訂引起廣泛關注，美國駐港副總領事何志（Thomas Hodges）表示，美方仍在研究修例內容，現階段不作更多評論；美國國會及行政當局中國委員會則發表聲明稱，一旦修法，將會侵蝕香港作為商業中心和法治社會的聲譽。

明報報導，美國國會及行政當局中國委員會的聲明指出，港人及包括8.5萬美國人在內的居港外國人，必須受保護，免受中國刑事司法影響。聲明提到，北京政府任意拘禁中外公民、拒絕法律代理人員和提供醫療，先例不少，另外還有各種虐待，受影響者包括維權人士、律師、公民記者、維吾爾人和藏人在內的少數民族，還有銅鑼灣書店的桂民海和林榮基。

美國國會及行政當局中國委員會要求港府確實保護所有香港居民，並在立法會投票前，考慮立法會議員、商界、大律師公會和人權團體的關注。

而出席公民黨黨慶酒會的美國副總領事何志表示，美方仍在研究修例內容，暫不作評論。在同一場合的台灣經濟文化辦事處聯絡組副組長李添盛表示，目前香港和台灣仍未作進一步溝通，需要待雙方坐下商談，互相理解，才能給予更完整的說明。

報導稱，對於港人在台灣涉謀殺案，疑犯或在三個月後在香港獲釋，李添盛形容「大家都很急，香港也很急，台灣也很急」，重申台灣過去已就案件向香港提出三次訴求。