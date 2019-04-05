陸學者：蔡政府若不改邪歸正 軍機過中線會頻繁出現

2019-04-05 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



總統蔡英文。 聯合報系資料照 分享 facebook 華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，台海出現擦槍走火的可能性正在增大，中共軍機飛到台海上空是為了震懾台獨分子，如果台灣當局不改邪歸正，大陸一定會反制，軍機過中線的做法會頻繁出現。

中評社報導，包承柯指出，所謂台灣海峽中線是不存在的，這一說法沒有法理基礎，因為兩岸本身就是同一個國家。1960年代台灣的飛機經常飛來大陸偵查，那時候他們沒有考慮過海峽中線的概念，大陸保持不把局勢緊張化的態度，才沒有派自己的飛機過去。

他說，今天兩岸的軍事實力轉換，大陸空軍的實力遠遠超過台灣，也可以到台灣去轉悠轉悠。現在大陸仍然是保持克制的，不希望把問題尖銳化，只是希望台灣看到大陸有這樣的實力。

包承柯表示，台灣當局不希望大陸的軍機飛到台灣上空轉悠，關鍵還是要接受九二共識、兩岸同屬一個國家的事實，這樣大陸的飛機才不會輕易飛到台灣上空。如果台灣當局一直執迷不悟，認為可以透過台獨的方式挑釁大陸，或者有美軍支持、暗中保護，那麼就想錯了。

他指出，兩岸問題的解決不在於美國的干預，而在於大陸的決心，今天大陸是比較克制的態度，一旦大陸認為台灣的分裂勢力變本加厲，就會反制。如果台灣當局不改邪歸正，大陸軍機過中線的做法會頻繁出現。

對於美國在台協會（AIT）證實有美軍現役人員駐台，包承柯認為，美國這樣做明顯是要表達對蔡英文的支持，希望蔡英文當局在台灣政局處於膠著狀態的時候能夠出頭。所以美國最近又是派軍艦到台灣海峽巡邏，又是派軍機在台海上空轉悠，又透過AIT的官員放話美軍已經在AIT工作了十幾年。

包承柯表示，中國政府一定會對美方的表態有所反應。《中美建交公報》中寫得很清楚，台灣是中國的內政。中國的內政決不允許其他國家染指，台灣問題確實是一個非常困難的問題，需要時間去處理，和平統一也並非易事，一定會有曲折。如果美國政府在這個問題上給中國人民製造麻煩，對中美關係絕不是好事，對亞太地區的穩定也絕不是好事。