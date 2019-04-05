親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

獨／「詩詞男神」服役被霸凌腦震盪 訴在公務員眼中「不值錢」

陸學者：蔡政府若不改邪歸正 軍機過中線會頻繁出現

2019-04-05 09:22聯合報 記者李仲維╱即時報導

總統蔡英文。 聯合報系資料照
總統蔡英文。 聯合報系資料照
分享
華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，台海出現擦槍走火的可能性正在增大，中共軍機飛到台海上空是為了震懾台獨分子，如果台灣當局不改邪歸正，大陸一定會反制，軍機過中線的做法會頻繁出現。

中評社報導，包承柯指出，所謂台灣海峽中線是不存在的，這一說法沒有法理基礎，因為兩岸本身就是同一個國家。1960年代台灣的飛機經常飛來大陸偵查，那時候他們沒有考慮過海峽中線的概念，大陸保持不把局勢緊張化的態度，才沒有派自己的飛機過去。

他說，今天兩岸的軍事實力轉換，大陸空軍的實力遠遠超過台灣，也可以到台灣去轉悠轉悠。現在大陸仍然是保持克制的，不希望把問題尖銳化，只是希望台灣看到大陸有這樣的實力。

包承柯表示，台灣當局不希望大陸的軍機飛到台灣上空轉悠，關鍵還是要接受九二共識、兩岸同屬一個國家的事實，這樣大陸的飛機才不會輕易飛到台灣上空。如果台灣當局一直執迷不悟，認為可以透過台獨的方式挑釁大陸，或者有美軍支持、暗中保護，那麼就想錯了。

他指出，兩岸問題的解決不在於美國的干預，而在於大陸的決心，今天大陸是比較克制的態度，一旦大陸認為台灣的分裂勢力變本加厲，就會反制。如果台灣當局不改邪歸正，大陸軍機過中線的做法會頻繁出現。

對於美國在台協會（AIT）證實有美軍現役人員駐台，包承柯認為，美國這樣做明顯是要表達對蔡英文的支持，希望蔡英文當局在台灣政局處於膠著狀態的時候能夠出頭。所以美國最近又是派軍艦到台灣海峽巡邏，又是派軍機在台海上空轉悠，又透過AIT的官員放話美軍已經在AIT工作了十幾年。

包承柯表示，中國政府一定會對美方的表態有所反應。《中美建交公報》中寫得很清楚，台灣是中國的內政。中國的內政決不允許其他國家染指，台灣問題確實是一個非常困難的問題，需要時間去處理，和平統一也並非易事，一定會有曲折。如果美國政府在這個問題上給中國人民製造麻煩，對中美關係絕不是好事，對亞太地區的穩定也絕不是好事。

美軍台海海峽中線
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

陸船屢出沒中業島 菲控「已違法」

2019-04-05 00:45

包道格：中共軍機越海峽中線 與蔡政府擬購F16有關

2019-04-05 08:40

即時短評／「禽獸論」 陳明通只是措詞不當嗎？

2019-04-04 18:57

前駐台記者葉班長諷AIT美軍 只是換個馬甲而已

2019-04-04 16:51

現役美軍進駐AIT 陸外交部：違反一中及中美聯合公報

2019-04-04 16:16

兩岸三聯手出資逾303億元 入股日JDI佈局OLED

2019-04-04 15:45

梵國務卿：梵中主教協議為促進大陸宗教自由

2019-04-04 14:43

大陸管制電視新規定 「爸爸去哪兒」將停播

2019-04-04 12:41

AIT證實陸戰隊進駐 陸鷹媒倡議披露對台斬首計畫

2019-04-04 09:33

當務實人民幣工作者又「被台獨」

2019-04-04 09:13

陸換駐日大使 孔鉉佑呼聲高

2019-04-04 00:18

共機再越中線？學者：北京不會做球給民進黨

2019-04-04 00:18

抗議聲中 香港修訂「逃犯條例」二讀

2019-04-04 00:18

陳明通：共機越中線 不會只有這次

2019-04-04 00:18

逃犯條例首讀 大律師公會：補漏是誤導 刪罪屬假象

2019-04-03 19:47

陳明通的禽獸說 人民日報譏變身「反大陸委員會」

2019-04-03 19:09

曾偉雄保護過李克強 深受北京信任

2019-04-03 18:37

泛民擬跨洋 求助美方施壓港府棄修逃犯條例

2019-04-03 18:37

強硬鎮壓佔中 港「禿鷹警長」高升北京

2019-04-03 18:36

內地陽光司法？ 陳方安生：侮辱港人智慧

2019-04-03 18:35

美專家：中AI換臉造假地形欺騙衛星

2019-04-03 17:34

吹捧習治國有新詞「我將無我」 鄧聿文：恐帶來大災難

2019-04-03 17:32

李家寶經濟來源被斷 海基會：將與校方協處

2019-04-03 17:22

KTV摟女撫腰吻耳 雲南副鄉長丟官

2019-04-03 16:55

憶述曾當面稱習近平為「king」 川普：他很喜歡

2019-04-03 15:00

港專家：共軍越線或常態化 但不會做球給民進黨

2019-04-03 13:52

蒙古外長發表堅持一中

2019-04-03 12:12

聲援李明哲「香港監察」主席投書美媒籲中共重視人權

2019-04-03 11:54

美國不會派高級別官員出席中國「一帶一路」峰會

2019-04-03 11:08

中韓FTA進化版 陸首開放負面清單

2019-04-03 09:09

人物/ 阿通師的「兩岸牌」變成小英票房毒藥？

2019-04-03 08:39

中國大陸將換駐日大使 程永華在任逾9年史上最長

2019-04-03 06:55

共軍越中線 美警告北京：勿對台使用武力或脅迫

2019-04-03 06:54

環時總編嗆：陸戰機早晚飛到總統府 將台「黎巴嫩化」

2019-04-03 01:50

強硬鎮壓占中 香港「禿鷹」高升北京

2019-04-03 00:24

紅二代：中共執政諸多考驗 相信習近平可創奇蹟

2019-04-03 00:12

解放軍第一批女坦克兵受訓影片曝光

2019-04-02 22:20

「遊行偏離內容」 香港特首林鄭：不會撤回修例

2019-04-02 19:38

唱國歌要符「尊嚴」 港議員質疑難有「準則」

2019-04-02 19:38
看更多

熱門文章

廣場舞吵死了！ 最強神器2招讓中國大媽閉嘴

2019-04-04 10:00

即時短評／「禽獸論」 陳明通只是措詞不當嗎？

2019-04-04 18:57

前駐台記者葉班長諷AIT美軍 只是換個馬甲而已

2019-04-04 16:51

特斯拉爆客訴 Model3交付慢、故障車多

2019-04-04 17:23

大陸管制電視新規定 「爸爸去哪兒」將停播

2019-04-04 12:41

驚悚「兵馬俑酒店」 博物院長：非常反感

2019-04-04 18:48

兩岸三聯手出資逾303億元 入股日JDI佈局OLED

2019-04-04 15:45

現役美軍進駐AIT 陸外交部：違反一中及中美聯合公報

2019-04-04 16:16

後宮三千佳麗住的東西六宮 北京故宮啟動復舊

2019-04-04 15:51

陸非洲豬瘟疫情再擴大 新疆也淪陷只剩西藏海南

2019-04-04 17:46

佛教界痛批庸俗 普陀山改名重啟IPO

2019-04-04 12:10

包道格：中共軍機越海峽中線 與蔡政府擬購F16有關

2019-04-05 08:40

不管川普聯合盟友打壓？谷歌在這地方悄悄與華為合作

2019-04-04 17:32

阿里巴巴縱橫商場的「鐵軍」是如何練成的？

2019-04-04 22:45

降低台生學測標準後 陸再出招吸引原住民學生

2019-04-04 12:41

陸船屢出沒中業島 菲控「已違法」

2019-04-05 00:45

當了十年國家大掌櫃 超級操盤手樓繼偉退休

2019-04-04 13:39

梵國務卿：梵中主教協議為促進大陸宗教自由

2019-04-04 14:43

涼山山林大火／倖存生：爆燃沒預兆 火焰像巨大彎刀瞬間砍到

2019-04-04 17:00

「掃黑除惡 害人害己」 廣西宣傳標語被網友笑翻

2019-04-04 12:40

浙商銀行行長徐仁豔最會賺 年薪逾2500萬

2019-04-04 10:00

陸股節前交意牛氣不減 千萬休眠帳戶甦醒

2019-04-04 09:59

外賣員進電梯被夾 遷怒老人一腳把她踹飛

2019-04-04 15:47

男子東鐵上疑偷拍女子裙底 數名乘客合力逮兇

2019-04-04 21:14

跨境電商福音 大陸行郵稅9日起最低降至13%

2019-04-04 11:28

陸大學招手 提供台原民免試名額

2019-04-05 00:52

大陸3月物價上漲 CPI將重回「2時代」

2019-04-04 15:55

中美是否接近達成協議 中國商務部未鬆口

2019-04-04 22:10

用智慧手環督促清掃 南京被批苛待環衛工

2019-04-04 21:51

鴻海子公司 處分廣州橙行智動汽車股權

2019-04-04 18:38

人民幣中間價升值139點 市場人士：短期維持區間震盪

2019-04-04 09:59

浙江海上風電 年發電7.5億度

2019-04-05 02:04

故宮首次拍賣萬壽燈、天燈 8532萬天價成交

2019-04-04 16:56

日媒：富智康縮減智慧手機生產 轉攻智慧網聯車

2019-04-04 15:45

非洲豬瘟進新疆 烏魯木齊豬舍爆疫情

2019-04-04 16:49

陸學者：蔡政府若不改邪歸正 軍機過中線會頻繁出現

2019-04-05 09:22

清明瘋出遊 三線城市民宿搶手

2019-04-05 02:04

加強對原住民統戰 陸校釋免試入學名額

2019-04-04 12:46

3月CPI增幅 估重回2時代

2019-04-05 00:17

世園會遺產 昆明蛻變亞洲花都

2019-04-05 02:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top