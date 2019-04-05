包道格：中共軍機越海峽中線 與蔡政府擬購F16有關

2019-04-05 08:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



美國在台協會（AIT）台北辦事處處長包道格接受中評社專訪時表示，中共軍機日前越過台灣海峽中線，與蔡政府提出向美國採購F-16V戰機有關。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長包道格接受中評社專訪時表示，中共軍機日前越過台灣海峽中線，與蔡政府提出向美國採購F-16V戰機有關；此外，他也證實美國現役軍人2005年就已進駐AIT台北辦事處，且認為美方還會繼續這麼做。

包道格指出，如果與北京官員籠統談解放軍在台灣周邊活動，會直接將之與蔡英文拒絕承認九二共識掛鈎，而且北京方面的壓力還會增加，所以這次解放軍行動與北京官員的說法是一致的。包道格也認為，這是時間點的問題，除非被證明不是如此，他假設這個時間點就是蔡政府正式承認已經向美國提出採購F-16V的要求。

對於AIT首度證實從2005年起已有美國陸海空軍與海軍陸戰隊人員進駐AIT台北辦事處，包道格說，2003年美國國會修法，允許現役軍人在AIT台北辦事處工作，他們不穿軍裝，由美國國防部支付工資，而以往這些工作是由退役軍官來做的。

包道格認為，出於體系有效性考慮，由現役軍官與他們在美國本部的工作夥伴打交道顯然要有效得多。他稱，在此過程中，美方並沒有違反美國不與台灣重建同盟關係，不在台灣駐軍的承諾。他認為，美方已經並將繼續會有現役軍人在AIT台北辦事處工作。

AIT台北新辦公大樓即將正式開張，美國總統川普是否會同意國會議員的建議，派內閣層級的高官去台北？包道格認為，可能性很小。雖然美國國內一直有人要求川普派閣員去台灣訪問，去年就三次提出人選名單，但最後都被川普拒絕了。包道格說：「我不知道為何他現在會改變」，尤其是在即將與中方簽貿易協議，中國領導人可能來進行國事訪問之前。