陸船屢出沒中業島 菲控「已違法」

2019-04-05 00:45 聯合報 國際中心／報導



南沙群島的仁愛暗沙亦由菲律賓實際占有，北京曾派海警船阻撓菲國軍方運補。 （美聯社） 分享 facebook

菲律賓政府四日指控中國數百艘船艇在今年前三個月「非法」出沒南沙中業島周邊。在總統杜特蒂上台後，馬尼拉當局對北京使用如此強烈措辭實屬罕見。

位於南海的中業島是南沙群島之一，除了菲律賓，台灣、中國和越南也主張擁有主權，目前由菲律賓實際控制。

今年一至三月，共有至少二百七十五艘中國漁船和海警船，遭菲律賓軍方目擊出沒中業島周邊。

菲律賓外交部四日聲明指出，中國船艇出現在中業島附近和周圍，是「非法行徑」，「明顯侵犯菲律賓主權」。

聲明也提到，中國的「人海戰術」令人對船艇的意圖起疑。批評者推測，北京當局企圖藉此對菲律賓施壓，促其停止在中業島上進行基礎建設工程。「這類（非法）行為若未被中國政府譴責，即可視為獲其批准。」

中國外交部發言人耿爽四日對媒體追問中業島船隻一事，僅重申，雙邊磋商的氣氛是坦誠、友好、建設性的，雙方就各自關心的問題交換了意見，也都同意秉持合作的精神來解決有關問題。

對於南海問題雙邊磋商機制（ＢＣＭ）進展，耿爽表示，機制第四次會議三日在馬尼拉召開。同前三次會議一樣，中菲雙方就南海形勢、海上活動等各自關心的問題，坦誠、友好、建設性地交換了意見，取得了豐碩成果。中菲再次確認，南海有關分歧不應影響雙方其他領域互利合作，並探討了海上油氣開發合作。