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「禽獸論」 陳明通只是措詞不當嗎？

2019-04-04 18:57聯合報 記者羅印冲╱即時報導

陸委會主委陳明通接受廣播節目訪問時拋出「禽獸論」，引起台灣政壇譁然，雖然他事後為「措詞不當」鞠躬道歉，但強調並未針對任何人。其實「禽獸論」若只針對特定人，最多就是政壇口水一樁，若非如此，則須探究背後隱含的三點思考。

首先，陳明通即便沒有指名道姓說他針對誰，但他這番話卻有很強的「影射」意味，因為他提到「享受大陸惠台政策，立場因此改變」等語，自然最容易令人聯想到剛從港澳和大陸出訪回台的韓國瑜

還記得前促轉會主委張天欽那句「間接影射殺傷力最強」嗎？陳明通的「禽獸論」被人高度質疑，後來遭韓國瑜回嗆，恐怕也不冤枉。

其次，「禽獸論」最令人「有感」的，其實不是「措詞不當」，這只是陳明通為自己找的下台階，潛台詞是他自認觀念正確，只是「用字遣詞」出了問題，因此他可能也不認為自己需要為此下台負責。

「禽獸論」真正的問題是官員談話的「心態」，盡顯對只求溫飽等「基層百姓」的鄙夷之心，忘卻了自己今天居政府高位、領國家俸祿，正是這些「基層百姓」辛勤工作提供的稅賦支撐，沒有這些被他指涉為「禽獸」的人，也就沒有他這位大部長的安居高位。

最後，各界較少提到的觀點，即陳明通身為陸委會主委，不積極思考如何化解兩岸僵局，卻頻頻炮口對內，化身為攻擊在野黨的「重炮手」，折射出蔡政府兩岸政策碰壁、根本「走不通」的真實困境。

不僅發言失當、心態可議，陳明通日前還找來北市議員高嘉瑜開網路直播宣傳政策，結果線上觀看人數寥寥無幾，網友反應也冷。平心而論，陸委會主委能發言的時機場合還有很多，除了立法院的備質詢台，還有陸委會例行記者會，主委親自當網紅，未必能引起共鳴。

陳明通回鍋陸委會任主委已超過一年，當時自信滿滿說自己是曾經赴大陸研究交流次數最多的主委，希望能「理順」兩岸關係。但現在看，兩岸關係不僅沒有被「理順」，冰封的僵局甚至更惡化，台海又陷軍事對峙的危局，「不務正業」的陳主委，還要繼續尸位素餐？

陸委會主委陳明通日前為其失言風波公開道歉。 本報系資料庫
陸委會主委陳明通日前為其失言風波公開道歉。 本報系資料庫
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陳明通陸委會韓國瑜
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