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孫安佐一篇業配20萬？孫鵬揭真相

前駐台記者葉班長諷AIT美軍 只是換個馬甲而已

2019-04-04 16:51聯合報 記者李仲維╱即時報導

美國在台協會(AIT)證實，自2005年以來，美國政府就派遣包括現役軍人在內的人員進駐AIT台北辦事處。福建東南衛視前駐台記者葉青林（葉班長）今天在微博中發文分析，AIT的做法只是「換個馬甲」而已。

葉青林去年2月赴花蓮採訪震災新聞，曾報導日本救援隊不肯進入危險區域救援，陸委會指責他散布不實言論，葉青林去年6月再次申請來台駐點採訪，遭蔡政府拒絕。

葉青林在微博發文指出，這次美軍駐台的爆料，其實內行人心裡都清楚，這根本不是新聞，只能說是個公開的秘密。問題的關鍵是為什麼美國方面要突然、高調地公布此事？

他指出，美國此舉應該是針對大陸軍機日前飛越海峽中線，想給大陸一點顏色看看。其次，美方還想以此鼓勵它喜歡的蔡英文當局，讓其繼續在台灣海峽撒野，牽制大陸的精力，阻擾大陸和平崛起的迅猛勢頭。第三，中美正在角力的貿易談判，得打打台灣牌，爭取回一點主動權。

葉青林認為，不管是對台軍售也好，美軍進駐AIT也罷，其實都不過是換個姿勢走夜路吹口哨而已。蔡當局搞台獨從來就沒變過，美國人不守信也從來都沒變過，這都是一以貫之的老把戲。無非是要選舉了，刺激一下大陸的定力，創造機會在初選前喊喊「大陸又欺負我們了」！

他在文末表示，美軍換不換馬甲，最終都是浮雲，蔡當局的台獨大業結局一定就是個笑話！大陸的工具箱裡，可不只有飛越海峽中線這一兩張王牌。

圖/葉青林微博
圖/葉青林微博
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