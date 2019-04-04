兩岸三聯手出資逾303億元 入股日JDI佈局OLED

2019-04-04 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



台資商宸鴻光電科技（TPK）、富邦集團，聯手大陸的投資基金嘉實基金管理集團，共同出資逾人民幣66億元（約台幣303.6億），入股經營重建中的日本顯示器（JDI），取得近5成表決權成最大股東，佈局OLED，供貨Apple Watch。

據CINNO Research 產業資訊調查發布，這項收購案已在3日達成協議，日本顯示器（JDI）會在下週一8日召開董事會，正式表決通過相關決議。

台陸聯手入股JDI ，也是繼2016年夏普併入台資鴻海精密工業旗下，又一個日本電子工業巨頭被台資收購。目前日本電子業剩下的只有京瓷和松下等小規模企業，日本的液晶產業衰退的趨勢愈加明顯。

JDI是在2012年合併日立製作所、東芝、索尼的液晶業務後成立，主要生產中小型液晶面板，由於半導體市場競爭激烈導致價格下降，盈利能力降低，而為了保住日本的液晶業務，日本政府出面主導了JDI重組。但雪上加霜的是，JDI最大客戶美國蘋果智慧手機的增長放緩，JDI再度陷入了經營困境。

不過，消息人士透露，JDI今年開始為蘋果Apple Watch供應OLED螢幕。JDI長期是蘋果的螢幕供應商，去年蘋果推出的iPhone XR所採用的LCD螢幕，就是由JDI供應的，但JDI之前為蘋果供應的主要是LCD螢幕，而蘋果的主要產品iPhone在2017年就開始轉向了OLED螢幕。

據瞭解，這項收購案兩岸聯手出資逾人民幣66億元，其中，陸台聯合支援金額中的400多億日元（約人民幣24億元）將用於普通股，剩下的用作付新股預約權的公司債券。

台灣的宸鴻光電科技（TPK）、富邦集團與大陸的嘉實基金將成為掌握JDI近5成表決權的最大股東，JDI也將被納入台灣與大陸企業旗下。而當前最大股東INCJ的決議權將從25.3%減半。

據瞭解，原本在JDI與台陸的談判中，還有台灣電子廠淳安電子（SOE）參與，雖然美國蘋果就JDI重建，放寬同意如JDI未歸還的建廠費用、推遲返還約1,000億日元等條件，但淳安電子（SOE）最終還是停止參與談判，由三家公司取代SOE進行出資。

在台陸聯手入股JDI後，當前最大股東INCJ也會根據陸台聯合的投資情況，額外追加投資援助，對JDI現持有的現有債權中約750億日元，轉換為沒有決議權的優先股，再加上台陸出資，JDI的資本增加額為1,100多億日元。