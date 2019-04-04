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梵國務卿：梵中主教協議為促進大陸宗教自由

2019-04-04 14:43聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

梵蒂岡國務卿帕洛林周三（3日）出席美國駐梵蒂岡大使館的宗教自由座談會時表示，梵蒂岡與中共簽署協議的真正目標是促進中國宗教自由，而非限縮宗教自由，各界應更有耐心看待。

帕洛林的說法，是梵蒂岡對於近日美國質疑梵中協議首度作出回應。美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）近日多次點名中國迫害宗教自由，他表示梵中簽署協議之後，中國還是繼續迫害天主教徒，看不出任何改變。

據中央社，美國駐梵蒂岡大使館周三（3日）舉辦「齊力捍衛全球宗教自由」座談會，帕洛林出席會議表示，梵中簽署主教任命臨時性協議是為了促進宗教自由，要讓中國天主教徒的信仰生活「正常化」，亦希望影響力擴及其他的弱勢宗教。

帕洛林表示，梵蒂岡與中國大陸對話的最高期望一直是促進宗教自由，不是限縮宗教自由，只是梵方必須很有耐心地進行。他坦言，聽到批評梵中協議，他有時會感到失落，一般人只想看到快速的成果，但歷史不是一天造成的，塑造歷史是個長期的過程。他強調，每個人都該享有宗教自由，這是上帝的恩賜，不是國家賦予的，國家的義務是保障宗教自由，不是定義宗教自由。

美國駐梵蒂岡大使金里奇（Callista Gingrich）則在會上提及，新疆有一位母親被迫與子女分離，遭到政府關押虐待。他強調，宗教迫害是國際問題，因此需要尋求國際化的解決方案，美國不會漠視這些宗教迫害暴行，會持續為受害的弱勢者發聲。

梵蒂岡國務卿帕洛林表示，梵蒂岡與中共簽署協議的真正目標是促進中國宗教自由。（香港...
梵蒂岡國務卿帕洛林表示，梵蒂岡與中共簽署協議的真正目標是促進中國宗教自由。（香港01照片）
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