AIT證實陸戰隊進駐 陸鷹媒倡議披露對台斬首計畫

2019-04-04 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



美國在台協會(AIT)發言人3日公開證實，AIT現址從2005年起就有包括美軍陸戰隊在內的現役軍人維安。大陸鷹派媒體環球時報今天在〈社評〉中，倡議軍機飛越台灣、進行1996年式的射擊演習、披露斬首計畫等多項反制方案。

香港中評社也發表〈快評〉文章稱，AIT證實陸戰隊便衣駐台，美國是在高調刺激大陸，美軍陸戰隊駐台不會增加台灣安全，相反會加大大陸軍事反擊的風險，蔡當局勿有僥倖心理。

環球時報在〈社評〉中指出，美國這次公開宣布，政治意義是第一位的。美方在發出支援蔡英文當局新的信號，同時也想借此向大陸傳遞強硬資訊。

文章指出，大陸必須做好華盛頓將這一工具不斷拿出來要脅大陸的思想準備。如果陸方用各種政治經濟讓步來換取美國少在這方面往前走，就中了美方的圈套，陷入長久的被動。

文章認為，大陸應當確立「你打你的我打我的」這一基本策略，構建清晰的施壓工具和方式，出實招，求實效，不與美台虛頭巴腦的東西過度糾纏。

文章建議，大陸方面應當在以下有實質意義的領域向前做出推進：

一、目前艦機繞台逐漸常態化，今後軍機軍艦不再理會所謂台海中線、抵近台灣島也應朝著常態化的方向走。這對台獨是非常有壓力的行動。與此同時，大陸應認真研究、準備軍機飛越台灣島的選項，包括無人機和主戰飛機進行這一任務的不同方案。這樣的行動一旦實施，對台當局的壓力將是雪崩式的。

二、展開1996年式的射擊演習，射擊點可多可少，離台灣島可近可遠，在一些特殊時間點上打擊台當局的氣焰。

三、制訂針對台灣當局一旦踩紅線時執行《反分裂國家法》的各種軍事計畫，並且透過媒體向外披露，引導台灣輿論的討論。比如斬首計畫、戰時第一波攻擊方案、登陸點預設等等，大陸應不斷釋出相關資訊，有些還應公開證實，並加以演練。