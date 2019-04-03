陳明通的禽獸說 人民日報譏變身「反大陸委員會」

2019-04-03 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



人民日報海外版「日月談」欄目今天發表一篇題為「民進黨暴露反智禍台真面目」評論，對於陸委會主委陳明通的「禽獸論」，這篇評論稱「怎一個瘋字了得！」，並質疑從什麼時候開始，台灣人跟大陸做生意竟成了豬狗禽獸，主管大陸事務的部門竟成了阻撓和詆毀兩岸交流的急先鋒，變身「反大陸委員會」。

文章稱，陳明通的「只求溫飽，跟豬狗禽獸沒差別」，這話的打擊面太廣了，不僅打到高雄市長韓國瑜，也打到幾十年來數百萬去大陸做過生意的台灣人，打到所有已經或將來有意來大陸創業、就業的人，甚至打到所有因兩岸經貿交流而間接受惠的人。

文章指出，大陸與台灣血脈相連，是台灣最大的市場，最好的生產腹地，台灣人去大陸做生意、謀生活，不偷不搶，自利利人，天經地義，理所當然，陳明通敢說他們這麼做有道德問題？韓國瑜去大陸跟官員會面，綠營政客去大陸也跟官員會面，怎麼前者就成了「賣台」，就成了「沒有理想」？