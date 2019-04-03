「禽獸說」失言 陳明通今上節目講話變超謹慎

2019-04-03 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



陸委會主委陳明通前天接受廣播專訪時拋出「禽獸論」，被解讀為針對最近登陸訪問的高雄市長韓國瑜，陳明通昨天兩度鞠躬道歉。失言風波發生後，他今天上電視台再度接受專訪，收起過去評論兩岸時政的強硬姿態，發言顯得特別謹慎小心，尤其在談到韓國瑜時，更是字斟句酌，不再激情演出。

為「禽獸論」道歉後，陳明通今天下午上民視「台灣最前線」節目現場直播專訪，他再度澄清之所以說出「禽獸論」的起因，主要就是為了回應中共總書記習近平在今年初提出「習五點」。

陳明通稱，「習五條，第一條是統一，第二條是統一，第三條是統一，第四條是統一，第五條也是都統一，因為他很想要，所以要講五遍」，再加上兩會時大陸國務院總理李克強再三提到落實「習五點」，大陸方面不斷往前推進進程，近日又有共機前所未有地越過中線，是有企圖且故意的。他稱，大陸不是講著玩的，「一般老百姓可能沒有感受到，沒有危機感」。

陳明通說，大家都以為「一國兩制」是統一後才會實施，但他很清楚中共的戰略，共產黨的黨機器ㄧ開動就不會停下來，不會放棄武力對台，不斷展現武力，「越過中線不會只有一次，不排除未來還有可能」。

主持人問及「韓國瑜條款」，陳明通表示，將來修法通過後，政務官、直轄市長和涉密人員等赴港澳要提出申請，並經聯審會審查同意。