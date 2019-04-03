美專家：中AI換臉造假地形欺騙衛星

2019-04-03 17:34 世界日報 中國新聞組╱北京3日電



中國被指製作假衛星圖，以擾亂他國軍事分析。圖為衛星圖像顯示中國在西沙群島上的武裝布署。 (路透資料照片) 分享 facebook 「AI換臉」（Deepfakes）技術近期引發討論，但想不到此技術也可應用在軍事情報戰上，美國專家指，中國在這方面技術領先於美國，甚至可以製造無法被AI辨識的虛假衛星圖，在地圖上製出不存在影像或建築物，以擾亂其他國家的偵察。

港媒引述美國「防務一號」（Defenseone.com）網站報導稱，由該網站組織的論壇上，美國家地理情報局局長辦公室的自動化項目主管兼首席信息官托德．邁爾斯（Todd Myers）說：中國是第一個運用人工智能技術來欺騙大數據識別的國家，他們已經成功欺騙了電腦，讓它們識別出實際上並不存在的地形和目標，以擾亂人工智能技術對軍事和民用目標進行大數據識別。邁爾斯承認「中國在這方面領先於美國」。

邁爾斯舉例指，對手可以透欺騙電腦的輔助識別分析軟件，讓它報告在某重要河流的特定地點出現了一座橋梁。然後對方就可能會被引誘針對這座橋梁制訂戰術計畫、訓練部隊、制訂進攻路線，以攻擊這座並不存在的橋。

2014年，生成對抗網路（GAN）技術首次被提出，作為一種訓練神經網路系統自動識別目標和識別真偽的新方法。簡單來說，通常的識別算法是透過圖像中的一些特定特征的出現規律來進行，例如：當一張圖片符合條件X、Y和Z，那麼就可以識別這張圖片中有一隻貓。而生成對抗網路則會學習在什麼情況下，識別神經網路會將目標識別為貓，然後生成含有X、Y、Z條件的圖片以使識別網路認可這是一隻貓。

這一技術目前最廣為人知的運用就是「AI換臉術」，利用這一技術可以製作以假亂真的動態人臉畫面。不過，利用生物識別等技術，電腦仍然可以區分GAN製作的動態人臉畫面，但如果將這一技術轉移到地圖上，識別就變得不可能了。

邁爾斯表示，即使暫時不說國防和情報方面會遇到的問題，假如在谷歌地圖被故意混入虛假的圖片，那麼在5年後，自動駕駛系統廣泛應用時也可能遭到還到很多的事故。

不過觀察者網軍事評論員就認為，雖然邁爾斯好像揭發了中國的「大秘密」，但實際上對別國領土進行高精度測繪本來就是間諜行為，而且具有極高軍事價值。所以邁爾斯大談的中國「邪惡的目的」，正是保護國家重要橋樑、建築、城市、人民的生命安全不受美國導彈的威脅。