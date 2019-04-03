強硬鎮壓佔中 港「禿鷹警長」高升北京

2019-04-03 18:36 世界日報 記者羅印╱香港3日電



綽號「禿鷹」的香港警務處前處長曾偉雄，近日被北京任命為國家禁毒委員會副主任，是繼史美倫以後香港人士在北京官場任職最高的一位。評論員劉銳紹指出，該任命顯示中央認同曾偉雄在佔中運動的強硬作風。

過去曾在內地國務院轄下機構任職的香港人有史美倫和梁定邦，但他們都是在財金機構工作，其中史美倫曾任「中國證監會」副主席。曾偉雄則是首位香港人到北京出任有關警務和緝毒工作高層。

內地公安部官網昨公布，公安部常務副部長王小洪前天會見國家禁毒委新任副主任曾偉雄。王小洪說，禁毒委增補曾偉雄為副主任，體現內地政府和警方厲行禁毒的決心。

王小洪並讚揚曾偉雄擔任香港警務處長期間，在打擊犯罪、保護香港民眾安全方面作出特殊貢獻，特別是在打擊「有組織犯罪」中，顯示出「魄力和擔當」。曾偉雄則說，他對擔任新職倍感榮幸，責任重大，將全力以赴，認真履職。

佔中運動期間，香港泛民方面指責曾偉雄對示威者態度強硬，一度把攻擊矛頭指向他。

蘋果日報昨引述劉銳紹分析說，曾偉雄出任禁毒委工作，並非其以往禁毒有功，而是中共認同曾偉雄在佔中運動的強硬作風，因此特別安排出任職級比全國政協委員稍高的「國家禁毒委員會副主任」。

曾偉雄於1978年加入警隊做見習督察，早年曾駐守毒品調查科，並曾執掌有組織罪案及三合會調查，2011年1月晉升至警務處處長，2015年5月退休。

內地國家禁毒委於1990一九九○年成立，是中國內地最高的禁毒領導機構，負責研究制定禁毒相關的措施和政策，領導全內地的禁毒工作。禁毒委主任為趙克志，原先已有七名副主任。