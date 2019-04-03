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曾偉雄保護過李克強 深受北京信任

2019-04-03 18:37世界日報 香港新聞組╱香港3日電

本身已是全國政協委員的曾偉雄高升禁毒委員會副主任，政圈普遍認為，除了他於2014年強硬鎮壓佔中運動獲得中央肯定之外，還有另一原因，即多次負責國家領導人訪港的保安工作，嚴密布防，阻止市民近身請願，因此令他獲得北京信任。

香港01報導，公安部常務副部長王小洪前日會見曾偉雄，讚揚他擔任香港警務處長期間，在打擊犯罪、保護香港民眾安全方面作出貢獻，特別是在打擊有組織犯罪中顯示出魄力和擔當，希望曾偉雄先生利用職業所長，繼續為國家禁毒做出貢獻。

報導指出，外號「禿鷹」的曾偉雄，是回歸以來較具爭議性的警務處長之一。最令人深刻印象的，莫過於處理佔中運動的強硬作風，不僅向示威者87次施放催淚彈，還多次與泛民針鋒相對，說出「維護法紀要道歉是天方夜譚」、「有警員如慈母一樣保護佔領者」，均令人記憶猶深。

據報導，曾偉雄表現獲北京肯定，還涉另一「功績」。2011年時任國家副總理李克強訪港，曾偉雄帶領警隊，嚴密布防，警方首度被揭有「核心保安區」的部署，阻止市民靠近請願。李克強到訪麗港城期間，有便衣警員以手擋鏡頭，阻撓拍攝，曾偉雄事後上立法會以「黑影論」來解釋。

到2012年，時任國家主席胡錦濤訪港，有記者追問有關六四的問題時，隨即遭扣查。

報導稱，曾偉雄多次負責國家領導人訪港的保安工作，令他獲得北京信任。曾2015 年退休後，除了獲委以名譽性質的政協，如今再有涉及實務的全國性職務，成為港府退休高官的新示範。

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