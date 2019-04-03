逃犯條例首讀 大律師公會：補漏是誤導 刪罪屬假象

2019-04-03 19:47 世界日報 香港新聞組╱香港3日電



《逃犯條例》今日於立法會進行首讀及二讀，香港大律師公會指出，港府刪除九項商業罪看似為商人提供保障，其實是「假象」；港府屢次強調現行移交逃犯不涵蓋內地是法律「漏洞」，其實是立法機關對內地司法、人權有疑慮，加上兩地司法系統差異而做的決定。

香港01報導，保安局長李家超昨日在立法會稱，現行條例無法處理台灣殺人案及移交個案的方排，故他確認此為漏洞，另外，外界認為修例是為內地的說法並「不正確」。

不過，李家超的說法隨即遭到香港大律師公會反駁，明報報導，公會指目前移交逃犯法例不涵蓋內地並非「漏洞」，而是1997年立法機關鑑於內地基本人權不彰，與兩地刑事司法系統差異所作的決定，認為特首、律政司和保安局多次稱其為「漏洞」屬於誤導。

公會又稱，港府未能解釋1997年後，內地司法及人權為何有所改變，促使政府現時必須作出修例；而且有別於長期移交協議，修例後讓特首成為啟動個案移交的「唯一決定人」，毋須經過立法會的審議把關，很危險。

另外，對於港府刪除9項商業罪看似是為商人提供一定保障，公會直指這是「假象」，例如被刪除的證券交易罪行，涉案行為往往亦違反未被刪除的欺詐罪。

據報導，港府修例建議更改「接納證據」的標準，由原來引渡文件須有申請方的司法人員核證，新增按「有關訂明安排所訂的方式」核證，香港同樣可接納。公會表示，港府從未解釋作出修改的原因，並質疑政府意圖引入較目前更寬鬆的要求。

另據蘋果日報報導，精通引渡法的律政司前高級助理刑事檢控專員白孝華，再就政府打算修訂《逃犯條例》開砲，發表逾2000文字力陳修例的多個問題，包括放寬申請移交逃犯的證據和文件要求，將削弱對被申請引渡人士的保障。

現私人執業的資深大律師白孝華擔心修例後，疑犯會被移交到法制落後的地方，對權利和自由或毫無保障。