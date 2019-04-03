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KTV摟女撫腰吻耳 雲南副鄉長丟官

2019-04-03 16:55世界日報 記者林庭瑤╱綜合報導

雲南大理州巍山縣青華鄉的一名陳姓副鄉長，被網友爆料在KTV內與一名年輕女子舉止親熱，期間更被拍下多張照片。這位鄉官一度否認事件。巍山縣紀委監察委經調查後在網站通報，陳姓副鄉長是於昆明考察期間違反黨內紀律，決定將其降為科員，留黨察看2年。

南方都市報報導，青華鄉黨委副書記陳學偉3月25日被網友爆料指在當地夜總會「找小姐」，更附有多張照片。其中顯示，懷疑是陳學偉的男子和另一名年輕女子在暖紅色燈光中舉止親密，女子直接坐在男子大腿上，兩人互相擁抱。在其中一張照片，該年輕女子更俯伏在男子身上，頭靠在他的耳朵旁，行為十分親密曖昧。

4月1日晚間，巍山縣紀委監察委官網通報，指陳學偉在2018年9月26日於昆明考察期間，「違反生活紀律，影響惡劣」，依據相關規定，決定給予陳學偉留黨察看2年處分，降為科員。

這並非陳學偉首次因違紀受到處分，2014年1月10日，陳學偉在縣城舉辦新居喬遷宴，設宴19桌。巍山縣紀委就曾向陳學偉給予嚴重警告。

網上對此議論紛紛，多數網友對官方處分不滿，稱「怎麼就違反生活紀律啊？嫖娼不是犯法的嗎？」「降級就可以嗎？違規成本太低了吧？」還有網友嘲諷說：「鄉長剛開始不是說沒有的事嘛，一定要好好查查，別冤枉了領導。」

陳姓副鄉長(右)摟女、坐大腿不雅照在網上瘋傳。（取材自微博）
陳姓副鄉長(右)摟女、坐大腿不雅照在網上瘋傳。（取材自微博）
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陳姓副鄉長(右)摟女、坐大腿不雅照在網上瘋傳。（取材自微博）
陳姓副鄉長(右)摟女、坐大腿不雅照在網上瘋傳。（取材自微博）
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