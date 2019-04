憶述曾當面稱習近平為「king」 川普:他很喜歡

2019-04-03 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



香港明報引述美國有線新聞網報導,美國總統川普2日出席共和黨全國國會委員會晚宴時,憶述自己一年多前到訪北京期間,曾當面稱呼中共國家主席習近平為「king」,又說習近平喜歡這個稱呼。

報導指出,川普說,「習近平是個強勢的人,我稱呼他『king』,他說『我不是king,我是(國家)主席』(He said, But I am not king, I am president.);我說『不,你終身出任國家主席,所以你是king』。他說『哈』。他很喜歡,我與他相處不錯(I said No, youre president for life, and therefore youre king. He said, huh. He liked that. I get along with him great.」。