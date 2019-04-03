曾諷陸客隨地大小便 瑞典電視台主持人被離職

2019-04-03 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



瑞典電視台（SVT）周五晚間檔節目《瑞典新聞》（Svenska nyhete）去年9月曾播出一段宣傳短片，諷刺中國大陸遊客隨地大便，又指中國人都是種族主義者，主持人Jesper Rönndahl還在節目中展示被指有缺陷的中國地圖。中共駐瑞典大使館當時譴責節目對中國「惡毒侮辱」，但節目負責人卻拒絕道歉，反指中國人「不懂幽默」。

事件延燒半年有餘，該節目的主持人Jesper Rönndahl上周突宣布離職，稱自己對政治缺乏「正確的認知」，尤其是諷刺中國的幾集節目。製作人Michael Lindgren隨後亦宣布離任，坦承那幾集節目不恰當，又透露節目至今仍未尋得接班人。

據瑞典《Aftonbladet》網站與SVT電視台網站報導，羅恩達爾已證實，本周他做完最後一集節目，結束了他主持《瑞典新聞》3季的生涯。羅恩達爾解釋，離開這個節目的理由是因為「我對政治不太感興趣」。他說，接下這個節目的初衷，是感覺到很多政治人物講話不經大腦，他因此想用另外一種方式詮釋。

但羅恩達爾也自稱，「我缺乏正確認知」，尤其在諷刺中國的那幾集節目中，最後還演變成中國與瑞典的外交大戰，讓SVT被貼上種族主義的標籤。羅恩達爾承認，當時節目製作了假的影片，諷刺中國大陸遊客隨地大小便，引發中國人憤怒。

不僅羅恩達爾走人，節目製作人林卓蘭（Michael Lindgren）也宣佈辭職。林卓蘭承認，在諷刺中國大陸的幾集節目上，他們操作錯誤。他認為，節目開播以來，每集的諷刺笑點他都覺得做的不錯，唯有諷刺中國這幾集，最後讓中國人與瑞典人感到不舒服，甚至演變成中瑞外交事件，他承認當時節目的諷刺走向，確實不恰當。