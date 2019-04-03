聲援李明哲「香港監察」主席投書美媒籲中共重視人權

2019-04-03 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



台NGO工作者李明哲遭大陸判刑入獄，妻子李凈瑜探監遇阻。駐紐約辦事處和英國非政府組織「香港監察」受託人主席羅傑斯先後投書「華爾街日報」，呼籲重視人權，聲援李明哲。

據中央社，長期關注人權與民主的李明哲2017年3月在中國大陸被捕，隨後遭指控顛覆國家政權，同年11月被判處5年有期徒刑，目前在湖南赤山監獄服刑。李凈瑜去年12月發聲，替丈夫爭取獄中權益，獄方今年1月卻以言論不符事實為由，通知李凈瑜3個月內不得探監。

英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）受託人主席羅傑斯（Benedict Rogers）近期曾與李凈瑜交談，他日前投書《華爾街日報》，指大陸視李明哲為外人，卻將他在台行為納入司法管轄範圍，還剝奪他依法享有的公民權利，令人不寒而慄。

羅傑斯寫道：「如果中國定義的『罪行』包含在世界其他地方撰寫的文章和社群媒體貼文，那麼我跟李明哲一樣有罪。」

我駐紐約辦事處以新聞組長呂惠璇名義發表文章「李明哲案讓中國現出真面目」，感謝羅傑斯聲援李明哲，讓此案再度受外界關注。《華爾街日報》網站今天刊登這篇文章。

文章提到，中方審判除了李明哲「認罪」，未提出任何證據，明顯侵害李明哲權益，使他淪為冤獄受害者，如今獄方又以只有北京專制政權才能理解的理由拒絕李凈瑜探監，北京藉李明哲案恫嚇台灣人民的意圖昭然若揭。

駐紐約辦事處指出，李明哲案最荒謬的一點，莫過於他的民主思想被中方曲解為「顛覆國家政權」，而大陸對台灣及其人民完全沒有司法管轄權。

文章寫道：「我們獲知他（李明哲）遭長期拘留期間收看中國國營電視台，民主思維遭『改造』，這聽起來跟洗腦沒甚麼兩樣。中國這種行為和國際社會認同的價值差異實在是太大了。」