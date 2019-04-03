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中美磋商 協議執行、關稅如何取消仍未達成一致

2019-04-03 11:19聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共副總理劉鶴已經抵達美國，中美第九輪貿易談判今日將在華盛頓正式開始，本次談判的目標是達成最終協議文本。不過據美媒引述美國商會副會長稱，雖然兩國已經到了達成協議最後階段，「敲定九成內容」，但協議的執行、關稅如何取消等關鍵問題仍然沒有達成一致。在談判前夕，中方暫停對美國汽車及零組件加徵報復性關稅，並加強管制類鴉片藥物吩坦尼，為談判營造正面氛圍。

據香港星島日報，中國外交部透露，劉鶴已在周一率團啟程前往美國，開始第九輪中美經貿會談。美媒引述知情人士透露，中美雙方皆表示目標是在此次會晤結束時達成協議，美國總統川普和中國國家主席習近平可能在本月晚些時候舉行簽字儀式。

據紐約時報引述美國商會執行副會長薄邁倫(Myron Brilliant)稱，美中雙方處在「達成協議的最後階段」，但「仍存在有待解決的癥結點」，包括協議如何得到監管和執行，美方之前加徵的關稅如何取消以及何時取消等。他表示，「這些因素使協議目前已敲定九成的事實變得複雜起來」。

另外，對於中國加大進口美國產品的清單還沒有最終確定，採購暫定涉及玉米、黃豆、高粱、天然氣、石油、煤炭、化學品、半導體和飛機。其中中國去年提出購買兩千億美元的美國半導體，被美方拒絕，目前雙方仍然在對於半導體進口數額進行溝通。也有懷疑人士質疑，採購主要靠中國國企進行，會增加中國當局對美國企業的影響力，甚至最終將相關技術轉移去中國。

美國貿易代表賴海哲和財政部長梅努欽上周赴北京參與了中美第八輪高級別貿易會談。新華社稱，協議文本達成新進展。梅努欽周五發推文稱，談判一直是「建設性的」。

本次會談前，中方不斷釋放積極信號。繼上周中國向美國購買了一百五十萬噸的黃豆，美國農業部周一表示，美國出口商又向中國售出了八十二萬噸黃豆，這是一周之內中國的第二次採購，該交易將於今年九月前完成。

本周日晚，中共財政部表示將繼續暫停對美國汽車及零組件加徵關稅，旨在「為中美經貿談判創造一個良好的氛圍」，次日又正式宣布將把吩坦尼類藥物列入受管制品種目錄，完成去年十二月一日中美元首會晤時的承諾。華府對中國大陸擴大管制吩坦尼表示歡迎。川普之前批評中國准許這種合成類鴉片藥品運進美國。

劉鶴將於今日在華盛頓，與萊特希澤及努欽作第九輪高級別經貿磋商。（路透資料照片）
劉鶴將於今日在華盛頓，與萊特希澤及努欽作第九輪高級別經貿磋商。（路透資料照片）
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