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港逃犯條例修訂首讀 7月前通過機率大

2019-04-03 11:12中央社 香港3日電

備受爭議的香港逃犯（修訂）條例草案今天稍後將會提交立法會首讀和二讀，當局希望7月前通過，但泛民主派強烈反對修法。

連日來，泛民方面採取各種行動反對立法，包括在剛過去的週日舉行遊行，有5000多人參加。

泛民反對立法，背後主因是不信任北京當局，擔心此例一開，將成為北京當局要求港府引渡政治犯的藉口。

前政務司長陳方安生等泛民人士早前曾就此訪美，要求美方關注事件。民主黨創黨主席李柱銘和前立法會議員李卓人等人也計畫再度訪美，期望美方對此採取具體行動。

另外，香港大律師公會和美國商會也就修法事宜提出憂慮，後者認為這會削弱國際投資者來港的信心。

對於泛民方面的憂慮，港府強調，這次修法是堵塞原有條例的漏洞，而且會保留原有條例的一些保障，包括不會引渡政治犯等。

港府並強調，任何引渡都需要行政長官批示和法院裁決，這符合歐美各國的做法，而法院過去對處理類似問題已有足夠經驗。

目前港府大概與20個國家簽定引渡安排，並依據逃犯條例與簽約國家執行引渡事宜。

這次修法源於去年初在台灣發生的一起港人殺人案，嫌犯逃返香港後，由於港、台沒有引渡安排，港府至今未能把嫌犯引渡赴台。

這次港府修法的目的，是希望與沒有簽定引渡安排的地方以個案方式處理，而且不限於台灣，還包括中國大陸和澳門等地。

港府強調，這次修法是統一處理，不會只針單一司法管轄區。

按照程序，相關草案將於中午以後提交立法會首讀和二讀，然後由交由內務委員會處理，但目前未知何時會進入具體審議階段。

由於立法會將於7月休會，因此，港府期望草案可於7月前通過。

立法會親政府的建制派大都支持草案，認為草案可以堵塞漏洞，彰顯公義。由於建制派在議會掌握多數票，預料草案獲通過的機會較大。

此外，香港經濟日報旗下企業「經濟通」在網路進行的民調顯示，在2000多名投票的網民中，約8成支持修法。

立法會香港北京
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