人物/ 阿通師的「兩岸牌」變成小英票房毒藥？

2019-04-03 08:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



記者李仲維

陸委會主委陳明通回任甫屆滿一年，在內有韓流、蔡總統黨內初選壓力，外有中共軍機兵臨城下的激盪下，他近來頻頻加碼、加料演出，一手主打的「兩岸牌」前功盡棄，不得不向民意低頭。

去年三月十九日，陳明通意氣風發地回鍋執掌陸委會，他在交接儀式上豪邁地期許自己，將竭盡所能維護台海和平穩定，讓各行各業、士農工商都能安居樂業，大家賺大錢、大賺錢。

陳明通回任時的初衷，其實沒有太多政治語言，反而跟高雄市長韓國瑜正在力推的發大財，大發財的主張有點類似。

當時有不少官員和記者都打趣說，「阿通師」又回來了，大家都等著看那個闊別官場十年，「懂對岸、接地氣」又能直接傳導蔡總統意志的阿通師如何理順兩岸關係。

如今一年後，兩岸關係不僅沒有又明又通，還更加烏雲罩頂。陸委會正在草擬或待審的多個修法法案，不是祭出提高罰款，就是加強審查、提高門檻，所謂的民主防衛機制，簡言之就是「禁、管、罰」三個字。陳明通更是站上第一線，將韓國瑜的港澳之行定位為「一國兩制台灣方案之旅」，指韓為一國兩制背書，把韓打成一國兩制的代言人。

蔡總統的元旦談話，讓民調支持度谷底回升，與北京對嗆的辣台妹確實也讓部分綠營人士見獵心喜，尤其是蔡總統如今面臨黨內初選挑戰，陳明通上周四上午在行政院、下午回陸委會開記者會，晚上還首次接受電視專訪，周一又接受廣播專訪，在不斷加碼演出、加大批韓力道之下，終於禍從口出。

平心而論，陳明通的「禽獸論」如果是在一個討論物質與精神的場合上提出，並不至於引發軒然大波，但在接受媒體訪問回答高度政治議題時，這張「兩岸牌」沒能傷到對手，反而讓他自己成為眾矢之的。