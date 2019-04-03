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中國大陸將換駐日大使 程永華在任逾9年史上最長

2019-04-03 06:55聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

NHK報導，中國大陸已經通知日本政府，將改派別人出任駐日大使，現任駐日大使程永華將在5月上旬返國。程永華2010年2月到任，任期已經超過9年，在歷任中國大陸駐日大使中，任期最長。

報導指出，程永華任內中日關係並不平靜，他剛到任那一年便發生釣魚台列嶼海域的中國漁船衝突事件，因而在2012年日本政府向民間收購釣魚台列嶼，將釣魚台列嶼國有化，使中日關係降到冰點。程永華以其人脈不斷努力修復關係，終於得到轉機。

去年、中日友好和平條約締約40周年之際，中國大陸總理李克強訪問日本、日本首相安倍晉三訪問北京，與國家主席習近平會談，中日雙方終於恢復領袖互訪。中共認為，中日關係改善，已是可以調整使館人事的時候。

程永華負責日本相關事務長達25年，日文流利，是中國大陸知日派。程永華出生於中國大陸東北吉林省，今年64歲，曾在長春的外語學校學習日文，1972年中日邦交正常化之後，獲選為官方派往日本的留學生，1975年起兩年間在創價大學就讀。之後進入中國大陸外務省，負責對日外交、亞洲區域外交，曾任亞洲局副局長。2003年至2006年間出任日本的中國大使館公使，2010年接任駐日大使。

日本首相安倍晉三(右)與中國駐日本大使程永華(左)。美聯社
日本首相安倍晉三(右)與中國駐日本大使程永華(左)。美聯社
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