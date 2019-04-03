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環時總編嗆：陸戰機早晚飛到總統府 將台「黎巴嫩化」

2019-04-03 01:50聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸鷹派代表人物《環球時報》總編輯胡錫進，隨著近日兩岸緊張情勢升高，又將砲火對準台灣，接連多次發表激進言論。針對白宮國家安全顧問波頓、美國國務院和國防部先後指責解放軍戰機越過台海中線，胡錫進2日深夜在個人微博上發表視頻，再次放話要將台灣「黎巴嫩化」，並警告川普政府將會為目前的台海政策「付出代價」。

胡錫進1日凌晨先是在個人微博上發表一篇針對外交部長吳釗燮的文章，對於吳釗燮本周一批評環球時報「永遠在挑性台灣」，胡錫進在文章中刻意將吳部長貶抑為「台灣省的『外辦主任』」。

文章並表示，「『台獨』如果不停折騰，早晚會把台灣折騰成東亞的『黎巴嫩』。歷史上一個小地方在經過了一段時間的繁榮以後走向斷崖式沒落，那樣的教訓少嗎？」

2日中午，胡錫進再度發文稱，「美國方面就解放軍戰機過『台海中線』發出各種指責，給台當局打氣。中方什麼都沒說。真是一次行動勝千言！」

胡錫進說，「我來給美台翻譯一下吧。以後美國軍艦少來台海，這裡會更穩定些，否則解放軍必有進一步行動。台灣當局更要在真正的台海現狀裡待好了，否則早晚有解放軍戰機飛到台北所謂『總統府』上空巡航宣示主權的那一天。還有，台灣地方空軍別學解放軍戰機喔，如果你們飛到大陸這邊，一定會被擊落的。」

2日晚間10點多，胡錫進又在微博發布視頻「胡侃」，指責打破台海現狀的是美國和台灣，美國軍艦光今年就三過台灣海峽，現在卻反咬解放軍破壞台海現狀。

胡錫進說，美國軍艦一再通過台灣海峽，顯然誤判了中國的態度。中國為維護核心利益必將敢於鬥爭，在台灣問題上尤其如此。他指出，「台灣離中國大陸太近了，中國各種資源都能使得上勁，而且我們的戰略決心非常雄厚。」

胡錫進表示，「解放軍可以有海空軍越過所謂台海中線、飛越台灣島，乃至將台灣『黎巴嫩化』的各種選擇。」

環球時報在2016年12月13日就曾發表社評稱，「我們需要有能力在必要時將台灣『黎巴嫩化』，並且讓通過武力徹底收復台灣成為真實的選項之一。」當時各界就對何謂「黎巴嫩化」有過討論。

黎巴嫩曾是中東地區最西化的國家之一，但1975年爆發一場長達15年的內戰，導致經濟、建設遭到嚴重破壞，並造成大量人員傷亡。雖然各方於1990年簽署協議結束內戰，然而黎巴嫩多地卻早已淪為廢墟。

此外，針對美國可望再度對台軍售，胡錫進在視頻中也說，「美方休要高估台灣軍隊的忠誠，美國賣給台灣的先進軍事技術早晚都會落到大陸手中。」

胡錫進最後甚至警告美國，「以往美國政府奉行謹慎的台海政策是有道理的，現在的美國政府沒搞明白台海，這是要付出代價的。」

《環球時報》總編輯胡錫進威脅，解放軍飛越台灣，甚至將台灣「黎巴嫩化」都是大陸可能...
《環球時報》總編輯胡錫進威脅，解放軍飛越台灣，甚至將台灣「黎巴嫩化」都是大陸可能選擇。（取自胡錫進個人微博）
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