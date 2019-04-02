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解放軍第一批女坦克兵受訓影片曝光

2019-04-02 22:20聯合報 記者陳言喬╱即時報導

央視「軍事紀實」最近播出陸軍第75集團軍第一批女坦克兵的受訓影片，從畫面中看到這些大多來自通信專業的女兵，駕駛數十噸的鋼鐵戰車馳騁疆場的情況。她們駕著坦克透過指揮員的無線電指揮，搜尋「敵軍」、並對敵軍「射擊」，儘管有誤失，但也有網友稱，透過女兵呈現坦克兵的訓練情況，可讓硬梆梆的軍事訓練畫面，顯得更有看頭！在整個影片快結束時，女兵面對上級的指正時還不時露出靦腆嬌羞的表情。

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