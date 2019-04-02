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「遊行偏離內容」 香港特首林鄭：不會撤回修例

2019-04-02 19:38世界日報 香港新聞組╱香港2日電

面對逾萬市民上街反對《逃犯條例》修訂，特首林鄭月娥昨日出席「香港再定位」高峰論壇後主動回應，政府不會收回條例修訂，草案已交立法會討論，冀立法會盡快完成審議。

明報報導，林鄭形容修例「迫在眉睫」，既解決港人在台灣涉謀殺案件，亦能填補現有法律漏洞。對於修例有否更多修改空間，她稱如有「很明顯、充分、實質的證據」需進一步修訂，政府定會考慮。

報導指出，林鄭評論前日大遊行很多言論、口號「完全偏離」修例目的和內容，重申修例並非特別為某一個司法管轄區而設，而是一視同仁適用於所有其他司法區；她留意到有很小部分的人藉遊行鼓吹港獨，重申政府不容忍破壞國家安全和主權領土完整的活動。

關於劉鑾雄申請司法覆核，身兼行政會議成員的民建聯張國鈞說，參考高鐵「一地兩檢」案件，在立法會未立法前，法庭一般不會受理覆核申請。另一行會成員、新民黨葉劉淑儀說現時申請覆核「言之過早」，指法院不會干預立法會運作，劉鑾雄申請覆核其實無效。

報導稱，民主黨涂謹申認為，覆核申請可預先就修例有否違反憲法或國際人權公約，讓法院判決，有助議員審議草案。他指立法會過往審議草案時，會就條例有否追溯力、有否違反基本法及人權法等尋求法律意見，如法院能在草案通過前就草案是否違憲作判決，立法會便能有權威判例作參考，不會通過一條明知違憲的草案。

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