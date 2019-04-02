逃犯條例立法前准覆核 學者：難度高

2019-04-02 19:31 世界日報 香港新聞組╱香港2日電



《逃犯條例》修訂草案排定明日提交立法會大會首讀，華人置業前主席劉鑾雄昨提司法覆核，法庭會否受理成疑；有法律學者指出，一般而言，申請人要在法例通過前獲批司法覆核許可「難度很高」，除非有重大理據說服法庭破例介入。

法律界立法會議員郭榮鏗說，劉鑾雄現在入稟申請，是要求法庭在一條法例未通過前，作出單方面聲明，包括要求修例不設追溯期，以及聲明引渡他是違反「基本法」及「人權法」。香港以往同類案件較少，目前亦難以評估有關申請會否影響立法時間表。

行政會議成員張國鈞認為，由於法例仍然需要在立法會審議，因此最終法律條文亦仍然有可能會再有修改。

先例一地兩檢 挑戰失敗

明報報導，過往也有人挑戰尚未立法的條例草案，但失敗而回，例如前年「長洲覆核王」郭卓堅司法覆核高鐵「一地兩檢」一案。港府當年公布《一地兩檢》方案後，郭質疑讓內地公安在西九龍站執法違反《基本法》，搶在草案未刊憲時提司法覆核，後被法庭拒受理。

不過，劉鑾雄一方在入稟狀提到郭卓堅一案，則指法官在判辭提到認為在極端情下，法庭或可批准司法覆核許可，如當案件牽涉清晰的法律問題，或容許在最終決定前有法律挑戰。

急迫、違基本法 或可批准

據報導，港大法律學院首席講師張達明表示，除非是很特別及罕有情，否則法庭一般不會在法例通過前介入，除非有急切及必要性、或條例違反《基本法》。

法政匯思成員、大律師楊嘉瑋亦表示，一般而言，法庭不會受理「未成為法例的草案」，但亦可能有例外，例如劉鑾雄提出條例通過後人身自由立即受威脅，法庭或會考慮這些因素。

此外，劉鑾雄入稟狀也引用男同性戀者William Leung司法覆核男男肛交合法年齡案例。劉鑾雄一方指高等法院對預期會發生的事件有司法權。

楊嘉瑋分析稱，兩案性質不同，劉鑾雄是挑戰草案，肛交合法年齡則是挑戰現有法例，但相信引用案例是冀表達「無理由等到我坐監羈留，先可以挑戰條例」的原則。