港商劉鑾雄提司法覆核 阻修《逃犯條例》

2019-04-02 19:30 世界日報 記者 世界日報 記者 李春 ╱香港2電



港府要修改法律，准許沒有引渡協議的地區自香港引渡嫌犯，社會強烈反彈，2016年在澳門被判定行賄及洗黑錢罪成的港商、華人置業前主席劉鑾雄第一個站出來直指港府違反人權，迫他流亡海外，因而申請司法覆核，要求法庭列明引渡他本人是違反基本法。

香港特首林鄭月娥昨天表示，《逃犯條例》修訂草案不是特別為某個司法管轄區而設，政府方面不會撤回《逃犯條例》修訂草案，希望立法會盡快完成審議。她說，在前一日的遊行集會上，很多言論和口號完全偏離這次修法的目的和內容；這次修法並不像昨天遊行人士所說，全部涉及內地，而是一視同仁地處理。

劉鑾雄昨天就港府修訂《逃犯條例》向香港高等法院申請司法覆核許可。入稟狀要求法庭聲明，修例不設追溯期，以及將劉鑾雄引渡到澳門是違反《基本法》及《人權法》。

明報報導，《逃犯條例》修訂草案排定明日（3日）提交立法會大會首讀，而司法覆核申請將排期於本月17日作指示聆訊。

劉鑾雄和南華足球前東主羅傑承，2005年以2000萬港元賄賂澳門前運輸工務司司長歐文龍，以獲得澳門機場對開五幅土地發展成豪宅「御海‧南灣」，2014年被澳門法院判定行賄及洗黑錢罪成，各判囚5年3個月。案件於2013年開審，劉鑾雄一直以病重為由，缺席聆訴；羅傑承一直出席聆訊，但於宣判日因病缺席。

劉鑾雄在入稟狀中稱，早年因為身體嚴重不適，缺席澳門受審，但澳門法院未理會，繼續審理案件，他未得到全面及公平的審訊。而香港法例保障市民免受不公平審訊，修訂《逃犯條例》將會剝奪這項保障，未能達至《普通法》及憲法的標準。

入稟狀又指，如果修例獲通過，可能出現有人即時被非法扣留，法院應盡早介入。

劉羅兩人被定罪後，華置透過旗下公司兩次向上級法院提上訴。2016年，澳門終審法院裁定其爭辯理由不成立，兩人終極敗訴。但由於香港及澳門沒有移交協議，兩人在宣判後均沒無踏足澳門，故他們至今未就所犯的罪行服刑。