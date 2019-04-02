中共發改委前副主任 白克力涉受賄遭起訴

2019-04-02 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



最高檢官方微信消息，中共國家發改委原黨組成員、副主任，中共國家能源局原黨組書記、局長努爾·白克力涉嫌受賄一案，由中共國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對努爾·白克力作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

據多維新聞網，現年57歲的努爾·白克力是維吾爾族人。去年9月21日，中紀委國家監委官網宣佈，努爾·白克力是因嚴重違紀違法而落馬。當時，大陸官媒披露，努爾·白克力的「罪狀」，包括長期要求他人無償為其家人提供高級私家車、專用司機等服務，頂風違紀，多次違規接受高檔宴請，收受巨額禮品、禮金；生活奢靡，貪圖享樂，道德敗壞，搞權色交易，大搞家族式腐敗。

曾有媒體指，努爾·白克力牽涉政治和處理民族事務方面的問題。2009年，烏魯木齊發生「七五事件」，維族人的示威抗議演變成主要針對漢族人的打砸搶燒，造成197人死亡、1,700人受傷。消息人士透露，當時主政新疆的努爾·白克力，事前曾收到有關線報，但並沒有積極應對。